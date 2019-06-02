به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دشتی اظهار داشت: این اعتبارات در فصول مختلف بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

وی افزود: تلاش داریم این اعتبارات به پروژه هایی اختصاص داده شود که از پیشرفت بالایی برخوردار است و تا دهه فجر و هفته دولت به بهره برداری برسد تا شاهد رضایت مندی مردم باشیم.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه مبادله موافقتنامه‌ها در اسرع وقت انجام شود، ادامه داد: اگر مدیران در وقت معین نسبت به مبادله موافقتنامه ها اقدام نکنند اعتبارات آنها جابجا می شوند.

نادری بر ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: کارگروه نظارت در سطح شهرستان برای نظارت بر پروژه ها فعال شود.

فرماندار دشتی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان پیگیر جذب اعتبارات ملی در سطح وزارت خانه ها باشند.