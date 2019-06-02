بهره گیری از ظرفیت پارک بانوان اراک برای آموزش و اشتغال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی و برنامه ریزی برای پارک بانوان اراک اظهار کرد: با توجه به پیشنهادات شهروندان به ویژه برای استفاده از پارک بانوان، باید ساعات استفاده از پارک پس از پایان ماه مبارک رمضان از ۷.۵ صبح الی ۱۲ ظهر و از ۱۶:۳۰ عصر الی ۳۰: ۲۳ باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: پس پایان ماه مبارک رمضان استفاده خانواده از پارک در روز جمعه به اتمام میرسد و تمامی روزها برای استفاده بانوان از پارک اختصاص پیدا کند و از ورود آقایان جلوگیری می شود.

وی افزود: این پارک از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص مسایل پزشکی مرتبط با بانوان، اداره کل بهزیستی در خصوص حوزه مشاوره بانوان، اداره کل ورزش و جوانان استان مباحث ورزشی مربوط به این قشر، اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل میراث فرهنگی و فنی و حرفه ای می توانند فعالیت جامعه هدف خود در حوزه بانوان را در پارک بانوان افزایش دهند.

اکرمی خاطر نشان کرد: افتتاح روز بازارها طی ماه های سال در پارک پیش بینی شود و همچنین در هر هفته تعدادی از زنان سرپرست خانواده بتوانند محصولات غذایی خود را با نظارت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در این مجموعه عرضه کنند که این خود نشاط اجتماعی و فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد.