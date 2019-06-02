به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید فرزانه ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری به مناسبت بهرهبرداری از سامانههای هوشمند کنترل ترافیک شهری به میزبانی فرماندهی راهنمایی و رانندگی شاهرود بابیان اینکه نظارت و پایش تصویری تخلفات رانندگی در ۲۲ نقطه از شهر صورت میگیرد، ابراز داشت: ۱۵ دوربین مجهز به پلاک خوان در سطح شهر نصب است که این دوربینها از تاریخ ۲۰ خردادماه انواع تخلفات رانندگی را ثبت و بهصورت پیامکی به رانندگان موارد تخلف را اعلام میکند.
وی بابیان اینکه این سامانه که تاکنون جنبه مشاهده را داشت از امروز تخلفات عبور از چراغقرمز، تجاوز به خط عابر پیاده، سرعت و مواردی ازایندست را ثبت میکند، افزود: امروزه دیگر برای کنترل ترافیک از اپراتورهای بهروز استفاده میشود و هر چه در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد به همان نسبت یعنی در راستای کاهش ترافیک گام برداشتهایم.
وجود ۳۰ نقطه حادثه خیز در شاهرود
رئیس پلیس راهور شاهرود بابیان اینکه سال ۹۵ یکی از سالهای پرخطر شهرستان با اختصاص ۵۷ درصد تصادفات استان به شاهرود سپری شد، ابراز داشت: بر این اساس برای کاهش تصادفات اقدامات مؤثری صورت گرفت و ۳۰ نقطه حادثهخیز که تصادفات منجر به فوت بیشتر در آن به وقوع پیوسته بود شناسایی و تلاش برای رفع آنها در دستور کار قرار گرفت.
فرزانه در ادامه تصریح کرد: میدان هفتم تیر با ۳۰ درصد تصادفات، بسته شدن دوربرگردان ترمینال و احداث آن در محدوده بالاتر، اصلاح میدان خبرنگار شهرک کوثر ازجمله مواردی بود که در آنها بیشترین تصادفات منجر به فوت رخداده است.
وی افزود: با اصلاح نقاط پرحادثه شهر سال ۹۶ به نسبت سال ۹۷ به میزان ۵۵ درصد تصادفات منجر به فوت در شاهرود کاهش داشت که این رقم ۵۷ درصدی سال ۹۵ به میزان ۳۷ درصد کل تصادفات استان در سال ۹۶ رسید و میزان تصادفات جرحی نیز با کاهش ۲۹ درصدی همراه بود.
کاهش ۱۲ درصدی تخلفات حادثه ساز در شاهرود
رئیس پلیس راهور شاهرود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تعداد تخلفات شاهرودیها طی سال گذشته، ابراز داشت: این تخلفات ۱۲ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت که این نشان میدهد شهروندان قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کردند.
فرزانه در ادامه تصریح کرد: امسال روند کاهش ۲۱ درصدی تصادفات منجر به جرح گزارش میشود که طبق این آمارها خوشبختانه سالانه به سمت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی گام برمیداریم.
وی ضمن بیان اینکه با نصب دوربینهای پلاک خوان و نظارت بر تردد خودروها میتوانیم امسال شاهد کاهش تخلفات باشیم، افزود: حداکثر سرعت مجاز در معابر شهری ۶۰ و در معابر فرعی ۵۰ است که این دوربینها سرعتهای بالاتر از میزان اعلامشده را از امروز ثبت خواهند کرد و راننده مشمول جریمه میشود.
رفتار رانندگان شاهرودی زیر نظر پلیس راهور
رئیس پلیس راهور شاهرود بابیان اینکه بیشترین علت تصادفات در شهر به دلیل عدم توجه کافی به جلو رخداده است، ابراز داشت: مکالمه با تلفن همراه، استعمال دخانیات و خوردن و آشامیدن از عمده دلایل این نوع تصادفات است و عدم رعایت حق تقدم رانندگان در تقاطع عدالت، باغزندان و میدانهای شهری نیز شامل جریمهشده و همچنین با عبور از چراغقرمز علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز به رانندگان تعلق خواهد گرفت.
فرزانه بابیان اینکه از امروز رفتار همه رانندگان توسط این دوربینها ثبتشده و در صورت اعتراض کاملاً قابلاثبات است، تصریح کرد: اگر میزان نمره منفیهای راننده به سی امتیاز برسد گواهینامه فرد از اعتبار خارج و مشمول جریمه خواهد شد و در صورت تکرار به ۲۵ نمره منفی شش ماه و بار سوم با گرفتن ۲۰ امتیاز منفی برچسب راننده پرخطر به وی اطلاق و گواهینامه وی دیگر صادر نخواهد شد.
وی بابیان اینکه دوربینهای نظارتی هر سه لاین را مورد پایش قرار میدهد، افزود: وجود خودروهای سنگین در لاین سرعت و ساعات ممنوع نیز ثبت و مشمول جریمه خواهند شد و همچنین این دوربینها تخلفات رانندگی با جریمه بالای یکمیلیون تومان را نیز شناسایی میکند.
رئیس پلیس راهور شاهرود اضافه کرد: سالانه شش هزار نفر عابر پیاده براثر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جان خود را از دست میدهند که این آمار نشان میدهد علاوه بر رانندگان عابران پیاده نیز میبایست حق تقدم را رعایت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سه هزار و ۱۷۱ تردد خودرو با سرعتبالای ۶۰ کیلومتر و ۲۰ تردد با سرعتبالای ۱۰۰ کیلومتر در شاهرود به ثبت رسید و همچنین از ۲۲ بهمن ۹۶ با شروع این طرح ۱۴۷ مورد سرعتبالای ۱۴۰ در شاهرود ثبتشده است در این نشست تاریخ اعمال قانون و ثبت تخلفات از ۲۰ خردادماه اعلام شد.
بهرهبرداری از سامانههای هوشمند کنترل ترافیک شهری برای اولین بار در استان سمنان برای شهر شاهرود رقم خورده است.
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