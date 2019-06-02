به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان ظهر امروز یک شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر تبریز به خبرنگاران گفت: در محدوده تقاطع والمان و طالقانی اقدام به احداث پارکینگ زیر زمینی شده است که در محدوده ارک علیشاه و بافت تاریخی تبریز است و باعث ناراحتی دوستداران بافت تاریخی شده است، از شهردار تبریز تقاضا داریم تا در این مورد توضیح دهند.

وی ادامه داد: باید لیست پروژه‌هایی که از زمانی که شهرداری اقدام به سرمایه گذاری کرده است تا به حال آماده شده و ارائه و مشخص شود پروژه‌های سرمایه گذاری که در شهرداری انجام شده است تا چه اندازه درآمد پایدار برای شهرداری تبریز ایجاد کرده است.

مسعودی ریحان افزود: تا به حال شهرداری و مدیریت سرمایه گذاری برنامه برای سرمایه گذاری اعلام نکرده‌اند. در بدنه شهرداری تبریز نوع نگاهی که برای سرمایه کذاری وجود دارد، سرمایه گذاری را به عنوان فرصت و درآمد پایدار نمی‌بینند.

شهرام دبیری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز گفت: در بحث سرمایه گذاری ابتدا باید مشخص شود که چرا سرمایه گذار تمایلی به سرمایه گذاری در شهر ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از این عوامل عدم توجیه سرمایه گذاری است، بروکراسی مالی و اداری در شهرداری زیاد است، اشکالاتی در امنیت سرمایه گذاری در شهر وجود دارد، گفت: شیوه نامه سرمایه گذاری که تدوین شده باید تصویب شود چرا که این شیوه نامه می‌تواند مسیر را تسهیل کند.

وی اضافه کرد: کاهش بروکراسی اداری می‌تواند در جذب سرمایه گذاران بسیار مفید باشند. استفاده از توان شرکت‌ها دولتی و نیمه دولتی می‌تواند باعث رشد سرمایه گذاری شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد میثاق نامه‌ای بین مسئولین استانی برای حمایت از سرمایه گذاران منعقد شود.