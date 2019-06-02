به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری به مناسبت بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک شهری شاهرود به میزبانی فرماندهی راهنمایی و رانندگی این شهر بابیان اینکه این اقدام برای نخستین بار در سطح استان سمنان صورت گرفته است، ابراز داشت: برای راه‌اندازی مرکز کنترل ترافیک شهرداری شاهرود بالغ‌بر ۲۷ میلیارد ریال و برای بهره‌برداری از سامانه هوشمند ترافیک شهری سه میلیارد ریال درمجموع سی میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی بابیان اینکه این طرح برای ۶۴ نقطه با ۲۷۰ دوربین ترافیکی و نظارتی تعریف‌شده است، اضافه کرد: فاز نخست این طرح که امروز شاهد عملیاتی شدن آن بودیم در مقایسه با دیگر شهرهای کشور اقدامی بی‌نظیر محسوب می‌شود که برای این مرحله در ۱۲ نقطه شاهد نصب دوربین‌هان نظارتی هستیم.

تأمین اعتبار ۶ میلیارد ریالی طرح از محل جرایم رانندگی

شهردار شاهرود بابیان اینکه درمجموع تاکنون ۳۷ دوربین نظارتی در سطح شهر نصب‌شده است، ابراز داشت: این دوربین‌ها شامل ۲۰ دوربین نظارتی ثابت، دو دوربین‌متحرک، ۱۵ دوربین ترافیکی باقابلیت پلاک خوان، سرعت‌سنج و عبور از چراغ‌قرمز است.

احمدی بابیان اینکه برای نصب و راه‌اندازی این دوربین‌ها شش میلیارد ریال از محل ردیف اعتبارات جرایم رانندگی تأمین‌شده است، تصریح کرد: درمجموع برای رسیدن به هدف‌گذاری مذکور و بهره‌برداری نهایی از همه ۲۷۰ دوربین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی ضمن بیان اینکه امروز ترافیک یکی از دغدغه‌های مهم مردم است لذا نصب و راه‌اندازی این سیستم هوشمند از دو بعد حائز اهمیت خواهد بود، افزود: نخست حوزه نظارت و دوم بهبود عبور و مرور و سامان بخشی به ترافیک شهری که می‌تواند ضمن ارائه این خدمات به ارائه آمار و بررسی اطلاعات میدانی و حل آن در کمیته شورای ترافیک فرمانداری منجر شود.

پیگیری ساخت پارکینگ خودروهای سنگین

شهردار شاهرود بابیان اینکه هر طرح ترافیکی نیازمند تهیه آمارهای لازم است و این سامانه آمار دقیقی را تهیه و در اختیار ما قرار می‌دهد، ابراز داشت: درگذشته تنها می‌توانستیم تخلفات را مشاهده کنیم اما از امروز این سامانه تخلفات را ثبت و به‌صورت پیامکی راننده را در جریان قرار می‌دهد.

احمدی بابیان اینکه اجرای تقاطع غیر هم‌سطح در میدان ولایت، پیاده راه در هسته مرکزی شهر و اصلاح هندسی خیابان‌ها در دستور کار است، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مردم شاهرود ورود خودروهای سنگین به داخل شهر است که با نصب این دوربین‌ها و فعال شدن آن این نگرانی برطرف می‌شود زیرا این دوربین‌ها این موارد را نیز ثبت و رصد خواهند کرد.

وی در پاسخ به درخواست یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه مبنی بر ضرورت پارکینگ در حاشیه شهر برای جلوگیری از ورود خودروهای سنگین، افزود: یک هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سنگین در شاهرود وجود دارد که بالاترین میزان در بین شهرهای استان محسوب می‌شود، لذا محدوده سه‌راهی مجن برای این کار در نظر گرفته شد اما این مکان گنجایش لازم را ندارد و مقرر شد با همکاری پایانه‌ها در ورودی از سمت تهران روبروی شهرک صنعتی زمین ۲۰ هکتاری را معرفی و روی آن کار انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یک‌شنبه سه هزار و ۱۷۱ تردد خودرو با سرعت‌بالای ۶۰ کیلومتر و ۲۰ تردد با سرعت‌بالای ۱۰۰ کیلومتر به ثبت رسید و همچنین از ۲۲ بهمن ۹۶ با شروع این طرح ۱۴۷ مورد سرعت‌بالای ۱۴۰ در شاهرود ثبت‌شده است در این نشست تاریخ اعمال این قانون از ۲۰ خردادماه اعلام شد