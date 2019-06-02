راه اندازی قطار تهران-آنکارا از اول تیر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی در یک نشست خبری که در حال برگزاری است، اظهار داشت: از اول تیرماه هفته‌ای یک قطار مسافری از تهران به شهر آنکارا و یک قطار مسافری از تهران به شهر وان در ترکیه و بالعکس برقرار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت راه آهن یادآور شد: در سفر اخیر هیأت ایرانی به ترکیه همچنین مقرر شد یک قطار گردشگری در هر هفته از ترکیه به ایران بیاید و از ایران نیز یک قطار گردشگری به ترکیه برود که هنوز نهایی نشده و قرار است وزارت گردشگری ترکیه آن را بررسی و نهایی کند.

رسولی افزود: بلیت قطارهای مسافری نیز قرار است ۲۲ درصد افزایش یابد و پیش فروش آنها از ۱۹ خرداد آغاز خواهد شد.

به گفته معاون وزیر راه، راه آهن خواهان افزایش بلیت قطار نیست اما هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌های ریلی بیشتر است.

وی یادآور شد: قیمت بلیت قطار مسافری تهران آنکارا ۴۳ یورو و به صورت ترکیبی خواهد بود و مسافران قطار را در مرز ایران و ترکیه تعویض کرده و پس از رسیدن به ایستگاه دریاچه وان، بقیه مسیر را با شناورهای مسافری طی می‌کنند.

مدیرعامل راه آهن تأکید کرد: نرخ بلیت قطار مسافری تهران- وان نیز ۲۰ یورو تعیین شده و مسافران این مسیر را در ۲۰ ساعت طی می‌کنند؛ این در حالی است که تهران آنکارا با قطار مسافری در ۶۰ ساعت طی خواهد شد.