پاسخ مشکوک فرهاد مجیدی به کاپیتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری یکی از کاپیتان‌های تیم فوتبال استقلال امروز با انتشار پیامی از اینکه باشگاه با او برای فصل بعد مذاکره نداشته است، گلایه کرد. منتظری همچنین اعلام کرد که با این وضعیت بر خلاف میل باطنی اش، ادامه همکاری با استقلال میسر نیست.

چند ساعت بعد فرهاد مجیدی سرمربی موقت استقلال در فصل گذشته به صورت محترمانه پاسخ منتظری را داد. مجیدی با انتشار تصویر تماس ناموفقش با منتظری نوشت: روز گذشته بعد از جلسه با آقای فتحی با اولین بازیکنی که تماس گرفتم پژمان منتظری بود. پژمان بزرگ تیم ماست و باید بمونه.

صرفنظر از واکنش مجیدی به اظهارات منتظری که سعی شده در کمال احترام پاسخ او را بدهد، نکته حائز اهمیت دیگری وجود دارد. اینکه نقل و انتقالات استقلال زیر نظر فرهاد مجیدی در حال انجام است. مدیران استقلال بارها اعلام کرده اند مذاکره با سرمربی خارجی ادامه دارد اما تیمِ فصل آینده با نظر فرهاد مجیدی بسته می شود. در واقع مهمترین پیام مجیدی این است که فصل آینده در کادر فنی استقلال حضور دارد؛ چه به عنوان سرمربی؛ چه به عنوان دستیارِ سرمربی خارجی.