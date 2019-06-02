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۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۰۸

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران:

۳۵۵نفراز عوامل امداد سالگرد ارتحال امام(ره) راپوشش امدادی می دهند

۳۵۵نفراز عوامل امداد سالگرد ارتحال امام(ره) راپوشش امدادی می دهند

تهران- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: ۳۵۵نفراز عوامل امداد سی امین سالگرد ارتحال امام(ره) راپوشش امدادی می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کتابدار بعد از ظهر یکشنبه در خصو: پوشش امدادی مراسم سی امین سالگرد ارتحال امام راحل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۳۵۵ نفز از عوامل امدادی این جمعیت با پشیبانی ۱۰ دستگاه آمبولانس، ۶ دستگاه خودروی نجات، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانسی، ۱۲ خودروی عملیاتی و ۴ دستگاه موتورلانس پوشش امدادی رینگ اصلی، فضای داخلی حرم و محوطه‌های اطراف مراسم را انجام خواهند داد.

وی افزود: مراسم سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی عصر سه شنبه ۱۴ خرداد رأس ساعت ۱۸ با قرائت قرآن کریم آغاز و با برنامه عزاداری و سپس سخنرانی رهبر معظم انقلاب تا اذان مغرب استمرار خواهد داشت.

مدیر عامل هلال احمر استان تهران همچنین از آمادگی بیش از ۳۵۰ نفر از عوامل مدادی کادر و داوطلب این جمعیت جهت ارائه خدمات امدادی به نمازگزاران عید سعید فطر تهران خبر داد.

کتابدار گفت: با آمادگی کامل امدادگران ابن جمعیت جهت ارائه خدمات امدادی به نمازگزاران عید سعید فطر در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، پوشش امدادی فضای حلقه ویژه و محوطه داخلی مصلای تهران (محل برگزاری نماز عید در روز عید سعید فطر) را بر عهده داریم.

وی در ادامه اعلام کرد: در این عملیات ضمن بهره گیری از حضور بالغ بر ۳۵۰ امدادگر و نجاتگر خواهر و برادر، با بکارگیری ۵ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه خودروی عملیاتی پشیبانی در سراسر محوطه مصلی امام خمینی (ره) تهران پوشش امدادی نماز این عید بزرگ اسلامی انجام می‌شود.

مدیر عامل هلال احمر استان تهران بیان داشت: با آغاز تعطیلات عید سعد فطر و افزایش حجم تردد در جاده‌ها، عوامل عملیاتی و امدادگران این جمعیت نیز در تمامی محورهای مواصلاتی استان تهران نیز به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی به هموطنان خود هستند.

کد مطلب 4632010

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