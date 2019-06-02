خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار خیر مایک پمپئو با صدراعظم آلمان، بیانیه‌ای منتشر کرده و از رایزنی‌های ضد ایرانی و ضد روسی این مقام دولت «دونالد ترامپ» در برلین خبر داده است.

روایت وزارت خارجه آمریکا از دیدار پمپئو و مرکل اما، جای بسی تامل دارد! در این بیانیه آمده است که این دو، در برلین درباره مسائل مختلفی از قبیل «مقابله با برنامه موشکی ایران» و «تجاوزگری روسیه در اوکراین» بحث و تبادل نظر کرده اند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود اتهام‌زنی‌ علیه ایران و روسیه را تکرار کرده و از تهدیدات فزاینده ایران در منطقه خبر داده است!

بنابر این گزارش، در حالی رایزنی های پمپئو و مرکل بر سر موضوعات موشکی و منطقه ای ایران در بیانیه وزارت خارجه آمریکا برجسته شده که اساسا در این باره، مذاکره ای میان طرفین صورت نگرفته است!

به عبارت بهتر؛ بیانیه وزارت خارجه آمریکا، ارسال نوعی آدرس غلط با هدف انحراف افکار عمومی نسبت به محتویات واقعی مذاکرات واشنگتن و برلین محسوب می شود.

منابع آگاه اعلام کرده اند که موضوعات اصلی رایزنی وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم آلمان، «اختلافات درون آتلانتیکی» ذیل پیمان ناتو و «بررسی ظرفیتهات و نقش آلمان در واسطه گری میان ایران و آمریکا» بوده است.

همچنین در این دیدار، طرفین بر «مدیریت روابط ناتو و روسیه» و «استمرار دیپلماسی پنهان در قبال روسیه» اتفاق نظر داشته و مخالفت خود را با بحران سازی در روابط با مسکو اعلام کرده اند.

چنانچه مشاهده می شود، میان آنچه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده و آنچه به صورت واقعی در جریان مذاکرات پمپئو و مرکل گذشته است تفاوتی معنادار وجود دارد.

به نظر می رسد؛ سردرگمی مقامات آمریکایی و نگرانی ترامپ از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به دلیل ضعف در عملکرد سیاست خارجی، سبب شده تا میان مواضع اعلامی و پشت پرده کاخ سفید در قبال دیگر بازیگران بین المللی، از جمله ایران و روسیه شکاف معناداری وجود داشته باشد.