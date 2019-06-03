امام خمینی (ره) روح عزت و خودباوری را در میان مسلمانان احیا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در پیامی به مناسبت فرارسیدن سی‌اُمین سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) را احیای کننده روح عزت و خودباوری در میان مسلمانان و ملت های آزادی خواه جهان توصیف کرد.

امام خمینی (رحمت‌الله علیه) مرجع عالی‌قدر جهان اسلام، فقیه اعلم، عارف بالحق، مبارزی نستوه، دانشمندی آینده‌نگر، مظهر تقوا و پرهیزگاری و نماد پاکی و آزادگی در جهان معاصر است که با احیای اسلام ناب محمدی (ص) و حمایت از محرومان و مستضعفان، معادلات مستکبران و استعمارگران جهان را برهم زد و طرحی نو از جامعه مدرن بر مبنای آزادی و برابری در سایه تعالیم دین مبین اسلام در انداخت و معجزه قرن نام گرفت. آن عارف سالک با اشراف کامل به دستورهای شرع انور و تاسی به اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، پرچم مبارزه با طاغوتیان مستبد و استکبار جهانی را برافراشت و در برابر استیلای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب در ملل اسلامی قد علم کرد و با هدایت جوانان آزادی‌خواه، نقشه‌های جهان غرب برای تاراج و چپاول ثروت و منابع کشورهای اسلامی را بر آب کرد.

معمار کبیر انقلاب اسلامی، دست خدا بر روی زمین بود تا با یاری رساندن به مبارزان انقلابی در اقصی نقاط جهان، آزادی و آزادگی را برای آنان به ارمغان آورد. امام خمینی (ره) همچون آیینه‌ای شفاف، انوار خورشید اسلام را بر قلب‌های تاریک و زنگار بسته بشریت تشنه معنویت تاباند و با هدایت‌های پیامبر گونه خود و جاری‌ساختن روح الهی در کالبد خسته از امور دنیوی جهان، مردم را به سوی چشمه پاک فطرت آسمانی هدایت کرد و با احیای جهان‌بینی مذهبی، نور ایمان را در دل مسلمانان خواهان حقیقت روشن کرد و اثری عمیق، شگفت و نجات‌بخش بر حیات معنوی انسان معاصر گذاشت.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با اعاده روح عزت و خودباوری به مسلمین جهان، جانی تازه به امت اسلامی از شرق آسیا تا قلب آمریکا بخشید و به آنان درس مقاومت و ایستادگی در برابر استعمار و استکبار جهانی آموخت تا برای مطالبه حقوق حقه خود به نهضت اسلامی در جهان بپیوندند. معمار کبیر انقلاب اسلامی به جنبش‌های آزادی‌خواه جهان روحی تازه بخشید و پایه و مبنای حرکت‌ها و مبارزات متاثر از ایدئولوژی چپ را به نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی تغییر داد که امروز پس از گذشت سی‌سال از رحلت جانگداز ایشان، نقش انقلاب اسلامی و تفکر دینی در مبارزات ضداستکباری جهان غیرقابل کتمان است و دشمنان اسلام نیز به آن معترفند.

او فراتر از زمان می‌اندیشید و در بُعد مکان نمی‌گنجید؛ مبشر معنویت در جهان معاصر بود که با کلام قدسی خود بار دیگر شکوفه‌های حقیقت‌جویی و خداپرستی را در بستر خشکیده این دوران رویاند و نغمه توحید و دین‌گرایی را در سراسر گیتی طنین‌انداز کرد. معمار کبیر انقلاب اسلامی به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت اجتمایی و حامی محرومان و مستضعفان بود؛ زندگی زاهدانه‌ای داشت و برخلاف حکام و سیاستمداران جهان، زیّ طلبگی را به کاخ‌نشینی ترجیح می‌داد و بارها مخالفت خود را از زندگی اشرافی، تجملات و اسراف مسئولان ابراز کرده بود.

مرور وقایع دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی ثابت می‌کند که مخالفان، خودفروختگان و فریب‌خوردگانی که برای شادی اربابان غربی خود همچون سران آمریکا و اسرائیل در برابر اهداف متعالی امام خمینی (ره) ایستادند ناکام و سرافکنده از سوی ملت آزاده ایران طرد شدند و امروز در دیار غربت در انزوا بسر می‌برند اما نام و یاد معمار کبیر انقلاب اسلامی پس از سی‌سال همچنان زنده است و انقلاب اسلامی ایران با هدایت‌های پیامبرگونه خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، سرزنده و پویا به راه خود ادامه می‌دهد و هر روز بر قدرت آن افزوده می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره امام‌خمینی (ره) از مردم غیور و همیشه در صحنه استان دعوت می‌نماید تا با حضور پرشور و گسترده خود در مراسم بزرگداشت رهبر فقید انقلاب اسلامی در سراسر استان به‌ویژه مراسم استانی سی‌اُمین سالروز عروج ملکوتی معمار کبیر انقلاب اسلامی که رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۳ خرداد با سخنرانی آیت‌الله حسینی بوشهری (عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت قم) در مصلی امام‌خمینی (ره) شهر رشت، یک‌بار دیگر پایبندی خود را به اندیشۀ الهی و ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آرمان انقلاب اسلامی به منصه ظهور برسانند.