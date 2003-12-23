فني ترين كشتي گير هم يك مازندراني بود

به گزارش خبرنگار" مهر" درپايان مسابقات مرحله اول انتخابي تيم ملي كشتي آزاد ايران كه شب گذشته به پايان رسيد،علي گلي گرمستاني قهرمان مازندراني وزن 50 كيلوگرم اين رقابتها عنوان فني ترين كشتي گيران دوره ازرقابتها را ازآن خود كرد.

گلي گرمستاني تمام حريفان خود را با اختلاف زيادي شكست داد وتوانست اين عنوان را به دست آورد.

مرحله اول مسابقات كشتي ازاد انتخابي تيم ملي جوانان با حضور233 كشتي گيراز25 استان درسالن شهداي شهرستان چالوس برگزار شد ودرنهايت كشتي گيران برتروزن هاي مختلف به مرحله بعدي رقابتهاي انتخابي راه يافتند.

دراين رقابتها كشتي گيران مازندراني با كسب 4 مدال طلا، 2 نقره و3 برنزوهمچنين كسب 13 جواز حضوردرمرحله بعدي مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد جوانان موفق ترين كشتي گيران حاضردراين رقابتها بودند.