عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: "این سرعت سنج ها برای اولین بار و به منظور سنجش سرعت خودروهای عبوری از این جاده در دو نقطه حساس نصب شده اند. سرعت سنج ها پس از بررسی آمار منطقه ای تصادفات در این محور در نقاطی که بیشترین تصادفات رخ داده نصب شده اند و تاثیر قابل توجهی در کاهش حوادث در این مسیر دارند."

وی خاطرنشان کرد: "یکی از سرعت سنج ها از سمت کرج به چالوس در "پیچ عسل کوچ" نزدیک تونل شماره 2 نصب شده و دیگری در محدوده "پل خواب" قبل از تونل شماره 8 قرار گرفته است. همچنین خطوط هوشیاری دهنده "اکس پروژن" به منظور جلب توجه رانندگان به خطرات مسیر و سرعت گیرهای دو و نیم سانتی در نقاط حساس این جاده نصب شده است."

به منظور کاهش حداکثری حوادث در جاده چالوس اقدامات یادشده پیش از آغاز تعطیلات صورت گرفته و بهره برداری از سرعت سنج ها از امروز آغاز شده است.