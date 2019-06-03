رئیس شورای اسلامی شهر انزلی استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدی فرد غروب یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: متاسفانه بندرانزلی از مسیر توسعه خود دور شده و نیازمند تحول در سطوح بالاتر است و دلیل اصلی استعفای من حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خدمت به مردم شهرم است.

وی افزود: امروز شهر بندرانزلی فقط به پیاده‌رو سازی، احداث پارک و روکش آسفالت نیاز ندارد و مردم صبور این شهر مطالباتی دارند که از اختیارات شورای شهر خارج بوده و در جایگاه و فضای دیگری باید مطالبه گری شود.

احمدی فرد ادامه داد: الحاق شهر بندرانزلی به منطقه آزاد، تسریع در روند احیای تالاب بین المللی انزلی، ایجاد رونق اقتصادی شهر، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، اوضاع نابسامان تیم ریشه دار ملوان، و سکو های تخریب شده ورزشگاه تختی و معضلات زیست محیطی از جمله مشکلاتی است که در این شهر ساحلی وجود دارد.

لازم به ذکر است استعفای رئیس شورای شهر انزلی با اکثریت آرای اعضای شورا تصویب شد و پس از امضای صورتجلسه به فرمانداری ارسال شد.

فرمانداری نیز در مدت دو هفته پس از اعلام استعفای اعضای شورا باید نتیجه را به شورای شهر ابلاغ و پس از آن اولین عضو علی البدل با قرائت سوگند نامه به دیگر اعضا ملحق شده و اعضای شورای شهر مکلف هستند نسبت به برگزاری انتخابات درون سازمانی و انتخاب رئیس جدید شورای شهر اقدام کنند.