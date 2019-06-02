اتفاقات بازی فینال ارتباطی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم طالقانی پش از قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در جام حذفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما از قبل برای این بازی برنامه ریزی مناسبی داشتیم و تقسیم سکوهای ورزشگاه هم به عهده مسئولان بازدارنده مستقر در ورزشگاه بود ولی در چینش سکوها مقداری تعلل صورت گرفت که در نهایت منجر به ایجاد وقفه طولانی در بازی شد.

وی افزود: از مردم واقعاً عذرخواهی می کنم ولی خوشبختانه بازی در نهایت برگزار و در پایان بازی به خوبی تمام شد.

رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان در خصوص اینکه او و بهاروند بابت حواشی این بازی با کمیته اخلاق احضار شده اند، بیان کرد: فکر نمی کنم این موضوع و حواشی ایجاد شده در این بازی به کمیته اخلاق ارتباط داشته باشد و به نظر من احساس می کنم حکم صادره باید رسمی باشد.

وی در خصوص حکم کمیته اخلاف با تاکید گفت: هنوز هیچ حکمی به صورت صرمی صادر نشده است و من پیش‌بینی نمی‌کنم چنین احضاری صورت بگیرد.