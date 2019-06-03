به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «محمد شلح» عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در سخنانی از حمایت‌های ایران، سوریه و حزب الله از مقاومت در غزه قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اگر حمایت‌های ایران، سوریه و حزب الله نبود، مقاومت در غزه نمی‌توانست در برابر دشمن صهیونیستی پیروز نمی‌شد.

این مقام جنبش جهاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن محکومیت اقدام سران عرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، از این اقدام به عنوان یک رسوایی اخلاقی بزرگ یاد کرد.

وی همچنین از کنفرانس اقتصادی منامه به عنوان توطئه ای علیه مسأله فلسطین تحت نظارت ایالات متحده آمریکا یاد کرد.