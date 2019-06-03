به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان روز ۱۸ مرداد ماه در حالی آغاز می شود که مراسم قرعه کشی این مسابقات روز دوشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۱۰ در سازمان لیگ فوتسال انجام می شود.

تیم های نامی نو اصفهان، هیات گستر تهران، هیات فوتبال شهرستان تهران، هیات فوتبال استان خراسان رضوی، پالایش نفت آبادان، شرکت ملی حفاری ایران، پارس آرا شیراز، پویندگان صنعت فجر شیراز، دریژنو فرخشهر، دختران کویر مس کرمان، مس رفسنجان، شهرداری رشت، صنعت سرد خزر گیلان و شهروند ساری برای این دوره از بازیها اعلام آمادگی کرده اند.