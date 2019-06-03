تاکید وزیر کشور لبنان بر جایگاه نهادهای امنیتی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مصراوی، «ریا الحسن» وزیر کشور لبنان تاکید کرد که نهادهای امنیتی در این کشور دستاوردهای مهمی را کسب کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به اختلافات میان گروه های سیاسی در لبنان تاکید کرد که هرگز اجازه نمی دهد جایگاه نهادهای امنیتی در این کشور خدشه دار شود.

وزیر کشور لبنان تصریح کرد که نهادهای امنیتی جایگاه مهمی در لبنان دارند.

اخیراً بحث و جدل هایی میان گروه های سیاسی در این کشور (جریان المستقبل به ریاست سعد الحریری و جریان ملی آزاد به ریاست جبران باسیل) در خصوص نهادهای امنیتی لبنان به وجود آمده است.