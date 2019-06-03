ترامپ: عملیات ادلب را متوقف کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در پیامی توئیتری روسیه، سوریه و حتی در سطحی پایینتر ایران را به بمباران مواضع غیرنظامیان در ادلب متهم کرد و خواستار توقف این امر شد.
این در حالی است که روز جمعه، کرملین در بیانیهای از ترکیه خواست تا مانع از آن شود که تروریستها، غیرنظامیان و همچنین اهداف روسی مستقر در ادلب را هدف قرار دهند.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه نیز به روسیه از بابت حمایت از دمشق در بمباران مواضع تروریستهای مستقر در ادلب انتقاد میکند.
در این میان، ترامپ هم که کلاً قضیه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را نادیده میگیرد، دلواپس تروریستها شده و به اسم رعایت حال غیرنظامیان، سنگ آنها را به سینه میزند.
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