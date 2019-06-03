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۱۳ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۵

ترامپ: عملیات ادلب را متوقف کنید!

ترامپ: عملیات ادلب را متوقف کنید!

رئیس‌جمهوری آمریکا که نگران حال تروریست‌های مستقر در ادلب است، از روسیه و سوریه خواست عملیات علیه آنها را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری روسیه، سوریه و حتی در سطحی پایین‌تر ایران را به بمباران مواضع غیرنظامیان در ادلب متهم کرد و خواستار توقف این امر شد.

این در حالی است که روز جمعه، کرملین در بیانیه‌ای از ترکیه خواست تا مانع از آن شود که تروریست‌ها، غیرنظامیان و همچنین اهداف روسی مستقر در ادلب را هدف قرار دهند.

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه نیز به روسیه از بابت حمایت از دمشق در بمباران مواضع تروریست‌های مستقر در ادلب انتقاد می‌کند.

در این میان، ترامپ هم که کلاً قضیه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را نادیده می‌گیرد، دلواپس تروریست‌ها شده و به اسم رعایت حال غیرنظامیان، سنگ آنها را به سینه می‌زند.

کد مطلب 4632385
مریم خرمایی

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    نظرات

    • بیگی IR ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      رجب طیب هم که ثبات شخصیت نداره حزب باده

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