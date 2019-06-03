جنایات عربستان در یمن چهره واقعی این رژیم را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «طه متوکل»، وزیر بهداشت یمن در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه پرس تی وی در صنعا، در خصوص چالش‌های پیش روی این وزارت‌خانه گفت: چالش اصلی که با آن مواجه‌ایم، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عریستان سعودی است چراکه مانع از ورود داروها و انتقال بیماران و زخمی‌ها به دیگر کشورها برای درمان می‌شود. حتی ما در وزارت بهداشت قادر به ارسال تیم‌های پزشکی به مناطق تحت محاصره نیستیم چرا که نیروهای سعودی مانع از این کار می‌شوند.

طه متوکل عنوان کرد: ما از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی سازمان‌های بشردوستانه خواستیم تا به این مساله ورود کنند و به حملات جنایتکارانه رژیم سعودی در مناطق تحت محاصره پایان دهند. همچنین از آن‌ها خواستیم تا به ما کمک کنند تا بتوانیم تیم‌های پزشکی خود را به این مناطق اعزام و اجساد قربانیان را منتقل کنیم.

او افزود: مردم این مناطق از سوءتغذیه رنج می‌برند و تاکنون نیز بسیاری از آن‌ها در اثر گرسنگی و قحطی و در سکوت جامعه بین‌المللی جان خود را از دست داده‌اند. این جنایات، چهره واقعی رژیم سعودی و کشورهای هم‌پیمان آن را برملا می‌کند. این کشورها مردم بی‌دفاع یمن را هدف موشک‌ها و گلوله‌های خود قرارمی‌دهند و به زیرساخت‌ها و خانه‌های مردم نیز رحم نمی‌کنند. حتی افرادی که برای کمک به این مناطق می‌روند، توسط نیروهای ائتلاف سعودی مورد حمله قرار می‌گیرند به طوری که تاکنون حداقل ۹۷ آمبولانس توسط جنگنده‌های این ائتلاف، از بین رفته‌ند.

وزیر بهداشت یمن گفت: برای عربستان و متحدانش هیچ خط قرمزی وجود نداشته و ارزش‌ها و اصول انسانی معنایی ندارند و هر جرمی و جنایتی را مرتکب می‌شوند. برای مثال، آن‌ها حتی به اتوبوسی که حامل کودکان یمنی بود، رحم نکردند و ده‌ها نفر را به قتل رساندند.

وی افزود: سخنگوی نظامی‌عربستان سعودی ادعا می‌کند که آن‌ها اهداف نظامی را مورد حمله قرار می‌دهند، اما این در حالی است که جهان شاهد قربانی شدن کودکان یمنی بود.

طه متوکل در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بیماران یمنی گفت: در حال حاضر، بیش از هشت هزار بیمار دیالیزی در یمن وجود دارند که باید سه بار در روز دیالیز شوند. همچنین سه هزار مورد پیوند کلیه داریم که می‌بایست تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند. بیماران سرطانی نیز جزو گروه‌های حساس هستند که می‌بایست خدمات درمانی دریافت کنند. با شروع محاصره و حملات رژیم سعودی، این بیماری‌ها به شدت گسترش یافت و ارائه خدمات درمانی نیز بسیار محدود شد.

او در ادامه گفت: شرایط این روزهای یمن به گونه‌ای است که بیماران نمی‌توانند داروهای مورد نیاز خود را پیدا کنند و این نتیجه اقدامات عربستان و متحدانش در جلوگیری از ورود دارو و تجهیزات پزشکی به کشور است.

وزیر بهداشت یمن در رابطه با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به وضعیت بیماران یمنی گفت: هیچیک از نهادهای بین‌المللی تاکنون نتوانستند زمینه ورود داروها و تجهیزات پزشکی به خاک یمن را فراهم کنند. این داروها بسیار کمیاب هستند و حتی بیماران یمنی از داروهای تاریخ مصرف گذشته استفاده می‌کنند. متاسفانه جامعه بین المللی شاهد تمامی این اتفاقات است و در برابر همه این‌ها سکوت کرده است. معتقدم این مساله می‌بایست در اسرع وقت از طریق بازگشایی فرودگاه صنعا و واردات دارو و تجهیزات پزشکی رفع شود.

وی در خصوص فعالیت سازمان‌های بین المللی در یمن گفت: در حال حاضر چند سازمان از قبیل سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، پزشکان بدون مرز و غیره در یمن حضور دارند، اما حقیقت این است که کمک‌های این سازمان‌ها به هیچ وجه کافی نیست.

وی با تاکید بر جنگ بیولوژیکی که توسط عربستان علیه مردم یمن به راه افتاده گفت: با توجه به بیماری‌های مسری که در یمن شایع شده، مردم این کشور در معرض آسیب‌پذیری بسیار بالایی قرار دارند. یکی از این بیماری‌ها، وبا است که بسیار گسترش یافته است. ما ائتلاف به رهبری عربستان را مسئول شیوع این بیماری‌ها می‌دانیم چرا که آن‌ها زیرساخت‌های آب در صنعا، حدیده و دیگر مناطق کشور را هدف قرار دادند و مردم یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

متوکل گفت: عربستان و متحدانش عمداً بیماری‌هایی مثل وبا را گسترش می‌دهند تا از این طریق، علاوه بر هدف قرار دادن مردم یمن، مورد سرزنش جامعه بین المللی نیز قرار نگیرند. در حال حاضر، بیش از ۲۹ بیماری مسری در یمن شایع شده و تاکنون هزاران نفر در اثر ابتلا به این بیماری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

وی در خصوص وضعیت بیمارستان‌ها در یمن گفت: بسیاری از بیمارستان‌های یمن، یا به تجهیزات و امکانات از رده خارج مجهز شده‌اند یا در بمباران‌های هوایی رژیم سعودی از بین رفته‌اند. تاکنون چیزی حدود ۴۳۰ بیمارستان و مرکز درمانی توسط جنگنده‌های رژیم سعودی آسیب دیدند. آن‌ها حتی به گروه پزشکان بدون مرز نیز حمله می‌کنند. در حال حاضر، تنها نیمی از بیمارستان‌های یمن مشغول به ارائه خدمات درمانی هستند که البته این خدمات با صد در صد ظرفیت ارائه نمی‌شود. بسیاری از روستاها و مناطق حاشیه‌نشین به دلیل نبود تجهیزات و خودروهای امدادی، از خدمات درمانی محروم هستند. باید بگوییم که شرایط سختی بر یمن حکمفرما است.

وی ادامه داد: پس از آغاز جنگ، بسیاری از گروه‌های پزشکی خارجی و حتی گروه‌های یمنی، کشور را ترک کردند. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و تشکر و قدرانی خود را از مقاومت و صبر گروه‌های پزشکی که در یمن حضور دارند و شب و روز کار می‌کنند، اعلام کنم. آن‌ها علی‌رغم تمامی‌مشکلات و صرفاً به عشق کشورشان شبانه روز به مردم یمن خدمت می‌کنند. بازگشایی فرودگاه صنعا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما است و این مساله برای رهبران انصارالله نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.