ناوگان عمومی شهری ارومیه عید فطر خدمات رایگان ارائه می دهد

محمد حضرت پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده سازی ۷۰ دستگاه اتوبوس شهری برای جابجایی نمازگزاران عید فطر در ارومیه خبر داد و افزود: ٧٠ دستگاه اتوبوس رایگان جهت ارائه خدمات به شهروندان در تمامی مسیرهای شهر منتهی به مصلی حضرت امام خمینی (ره)، در خدمت نمازگزاران خواهند بود.

وی ضمن تسلیت فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و سالروز قیام ١۵ خرداد و تبریک فرارسیدن عید سعید فطر ادامه داد: این اتوبوس‌ها از ساعت ۶ صبح در کلیه مسیرهای شهری منتهی به مصلی در خدمت نمازگزاران و همشهریان هستند.

شهردار ارومیه در خصوص آخرین اقدامات مدیریت شهری ارومیه در خصوص میزبانی مسابقات والیبال لیگ ملت‌های والیبال جهان افزود: از جمله اقدامات فضا سازی شهر و نصب المان‌های مناسبتی همچون نصب تندیس بازیکنان والیبال قدیمی این شهر در مسیر منتهی به برگزاری مسابقات است.

وی آماده سازی سالن برگزاری مسابقات و انجام اقدامات زیر ساختی خارج از سالن چون فضا سازی شهر شامل آماده سازی مسیرهای منتهی به سالن چون آسفالت، پیاده رو سازی، رنگ آمیزی و کاشت گل از جمله کاشت گل رز و همچنین تعریض جاده سلماس و پیاده رو سازی در قالب ساماندهی ورودی‌های شهر را از جمله اقدامات جهت استقبال برای برگزاری مسابقات عنوان کرد.

حضرت پور با اشاره به نصب المان‌های مناسبتی در مسیرهای منتهی به برگزاری مسابقات اضافه کرد: المان‌های مناسبتی چون نمادهای والیبال به زبان لاتین و المان توپ والیبال در میدان خیرین و معرفی ارومیه به عنوان شهر والیبال در قالب صنایع دستی این شهر در نقاط مختلف نصب شده است.

شهردار ارومیه با بیان اینکه برگزاری لیگ ملت‌های والیبال جهان بهترین فرصت برای معرفی جاذبه‌های گردشگری ارومیه است اظهار داشت: ظرفیت‌های گردشگری شهر ارومیه در قالب پخش مستندهایی از ارومیه و تهیه بولتن‌ها در شبکه‌های مجازی با برگزاری این مسابقات به تصویر کشیده می‌شود و اینکه با انجام این اقدامات و برگزاری مسابقات پیش تر از موعد برای تحقق ارومیه ۲۰۲۰ در شهر آماده می‌شویم.

حضرت پور خاطرنشان کرد: جهت مطرح کردن ارومیه در سال ۱۳۹۹ یعنی ارومیه ۲۰۲۰ شهر ایده ال برای گردشگری قراردادی جهت انعکاس ظرفیت‌های گردشگری ارومیه در تمامی حوزه‌ها در شبکه‌های داخلی و برون مرزی به انعقاد رسیده است.