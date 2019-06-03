اعمال محدودیت های ترافیکی روز عید فطر در شرق استان تهران

سرهنگ یحیی دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تمهیدات ترافیکی پلیس در هنگام برگزاری نماز عید سعید فطر را تشریح کرد و اظهار داشت: اعمال محدودیت‌های ترافیکی عید سعید فطر از ساعت ۲۴ روز قبل از عید فطر آغاز خواهد شد.

دلیری در تشریح جزئیات محدوده‌های ترافیکی در شهرهای شرق استان تهران گفت: این محدودیت‌ها در شهرستان ورامین طول خیابان مسجد جامع تا اطراف میدان امام خمینی (ره)، شهرستان پاکدشت اطراف میدان معلم، تقاطع شهدای رحیمی، طول بلوار دادگاه و خیابان ورزشگاه شهید قمی، شهرستان دماوند: طول خیابان مسجد جامع از میدان فرامه تا میدان ۱۷ شهریور، شهرستان قرچک طول خیابان مخابرات در حد فاصل مسجد جامع قرچک تا میدان کلانتری، شهرستان فیروزکوه: طول خیابان جهانبازان جنب ایران خودرو، شهرستان پیشوا: خیابان امام خمینی (ره) و خیابان فلسطین منتهی به صحن حرم مطهر امامزاده جعفر و شهرستان پردیس در طول خیابان جانبازان در حد فاصل ورودی مسکن مهر تا میدان فلسطین اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی برای حضور بیش از پیش نمازگزاران در انجام فریضه نماز روز عید انجام شده است، افزود: با توجه به اینکه با سازمان‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی هماهنگی‌های لازم انجام شده به نماز گزاران محترم توصیه می‌شود برای حضور در محل‌های برگزاری نماز عید فطر حتماً از وسایل نقلیه عمومی اعم از تاکسی و اتوبوس استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران ادامه داد با هماهنگی‌های انجام شده هر دو سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در محدوده برگزاری نماز با آمادگی کامل در خدمتگذاری به شهروندان نماز گزار نهایت تلاش را دارند.

دلیری با اعلام اینکه همه مقدمات لازم برای انجام نماز عید فطر انجام شده است، گفت: برای جلوگیری از ترافیک و تسهیل در امر تردد شهروندان و نماز گزاران تعدادی مسیر جایگزین در نظر گرفته شده تا با تردد دیگر خودروها در این محل‌ها از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه از شب قبل تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی به ساکنان این محدوده‌ها برای عدم پارک خودروها در معابر و خالی کردن معابر از وجود خودروها صورت می‌گیرد گفت: خودروهایی که از سوی پلیس راهور در این روز و به وسیله یدک کش‌ها جابجا می‌شوند در نزدیک ترین مکان به محل پارک خودرو انتقال داده می‌شود و مشخصات مالک خودرو از سامانه شماره گذاری راهور استعلام می‌گردد و از طریق پیامک و یا تماس موارد و محل انتقال خودرو به آنها اطلاع داده می‌شود.

رئیس پلیس راهور شرق استان تهران همچنین درباره برنامه‌های ویژه پلیس راهور همزمان با اتمام ماه مبارک رمضان و آغاز سفرهای تابستانی شهروندان گفت: این پلیس با تدابیر از پیش تعیین شده و پیش بینی سفر از روز ۲۰ خرداد با اعزام تیم‌های کمکی از راهور استان و شهرستان‌هایی که کمتر گرفتار ترافیک هستند و همچنین درخواست نیرو از مراکز آموزشی به شهرستان‌های شمالی بویژه دماوند و فیروزکوه عملاً برنامه‌های ویژه پلیس راهور برای سفرهای تابستانی شهروندان آغاز شده و تمهیدات لازم که در این زمینه و برای رفاه حال مسافران در محورهای شهرستان‌های شمالی مذکور اندیشیده شده اعمال خواهد شد.