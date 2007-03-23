به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل مصاحبه محمود احمدی نژاد با شبکه دو تلویزیون فرانسه که روز گذشته پخش شد بدین شرح است :



* خبرنگار: آقای رییس جمهور من به اتفاق آقای "تری تولیه" در این روز نوروز، سال نو ایرانی در خدمتتان هستیم. تا چند روز دیگر جنابعالی در سازمان ملل متحد خواهید بود و بخش مهمی از جهان منتظر حرکتی از سوی ایران است؛ حرکتی صلح آمیز، حرکتی که نشاندهنده گشایشی ازسوی ایران و نوعی همکاری با جامعه بین المللی باشد؛ آیا ابتکاری در جریان اقامتتان در نیویورک ارایه خواهید کرد؟ به عنوان مثال شاهد تغییری در موضع ایران یا یک ابتکار جدید از سوی ایران خواهیم بود؟



- رییس جمهور: بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا سلام عرض می کنم به ملت خوب و صمیمی فرانسه و همه فرانسوی زبانان و به شما خوش آمد می گویم در تهران؛ در این هوای بسیار دلپذیر و روز زیبای بهاری آمدید تهران و با هم گفتگو می کنیم. من اعلام کردم در روزی که قرار است درباره موضوع هسته­ای ایران صحبت شود به شورای امنیت خواهم رفت و آنجا مواضع ملت ایران را بیان خواهم کرد. ملت ایران همواره یک ملت صلح طلب بوده و ما هیچ گاه در مقابل هیچ ملتی نبودیم اما درباره واژه هایی که شما بکار بردید ازجمله جامعه جهانی یا گشایشی از سوی ایران یا اقدامی درجهت صلح از سوی ایران، حرف های فراوانی است؛ ما فکر می کنیم با بعضی قدرت های خودخواه و زورگو طرف هستیم نه با جامعه جهانی، جامعه جهانی بیش از 6 میلیارد انسانی هستند که روی کره زمین زندگی می کنند و بیش از 190 کشور است؛ برخی از قدرت ها آن هم فقط دولت هایشان، نه مردمشان مشکل دارند؛ ما با مردم آمریکا هم رابطه خوبی داریم همینطور با مردم انگلیس اما با دولت هایشان نه چون دولت هایشان دولت های خودخواهی هستند آنها می خواهند زور بگویند اما اینجا هم ایران است کانون جوشش فرهنگ و تمدن است؛ یک ملت بزرگ زیر بار زور نخواهد رفت؛ همه اهل گفتگو هستیم من فکر می کنم ملت فرانسه هم همین طور است؛ آیا ملت فرانسه حاضر است در مورد استقلال خود یا حقوق مسلم خود کوتاه بیاید؟ تاریخ این را ثبت نکرده و برای ملت ایران هم این ثبت نشده است. البته ما پیشنهادهای خوبی تا امروز دادیم اما پیشنهادهای ما مبتنی بر قانون و بر حقوق مسلم ملت ایران است



* آیا شما پیشنهاد دیگری را در زمان اقامتتان در نیویورک مطرح خواهید کرد؟



- پیشنهادهای ما بر اساس قانون و بر اساس حقوق مسلم همه ملت ها از جمله ملت ایران خواهد بود نه لزوما چیزی که دولت آمریکا یا انگلیس می خواهد.



* آیا مثلا شما حاضر هستید غنی سازی را در مقابل توقف تحریم ها و مجازات ها علیه ایران متوقف کنید؟



-غنی سازی ایران یک کار کاملا قانونی است اما اقدامات آمریکا و انگلیس در شورای امنیت کارهای کاملا غیر قانونی است؛ آیا می شود یک کار غیر قانونی را با یک کار قانونی معادل قرار داد؟ این خنده دار نیست در دنیایی که این دو قدرت ساخته اند و خودشان انواع نیروگاه ها و چرخه های تولید سوخت را در اختیار دارند و استفاده می کنند و حتی از مسیر صلح آمیز هم منحرف شده اند اما در مقابل کار کاملا قانونی و صلح آمیز ملت ایران می ایستند؛ اینها دو چیز جدا از هم هستند معادل نیستند که ما بخواهیم در برابر هم قرار بدهیم.



* بنابراین شما حاضر به توقف غنی سازی در ایران نیستید؟



- این یک خواسته غیر قانونی است.



* آقای رییس جمهور شما چگونه می توانید تمام کسانی که هم اینک ما را می بینند متقاعد کنید که فعالیت های غنی سازی ایران در جهت ساخت بمب هسته ای نیست ؟



- شما فکر می کنید چطور می شود متقاعد کرد؟ آیا راهی جز آژانس و نظارت های آژانس و قانون وجود دارد؟



* ولی شما آزادی کامل برای بازرسان آژانس فراهم نکردید.



- اتفاقا ما بیشترین همکاری را با آژانس انجام می دهیم؛ خوب است که آژانس یک گزارشی از نظارت ها و همکاری ها منتشر کند تا معلوم شود کدام کشور بیشتر از همه همکاری کرده است؛ من فکر می کنم یک آمار مقایسه ای خیلی روشنگر است؛ آژانس اعلام کند آمریکا، انگلیس ، کشورهای اروپایی و دیگران چقدر همکاری کرده اند و ما چقدر همکاری کرده ایم؛ تمام مراکز هسته ای ما زیرنظر دوربین ها است؛ آژانس ده ها گزارش منتشر و در تمام اینها اعلام کرده که هیچ انحرافی مشاهد نشده است؛ البته آژانس هم باید طبق قانون کارش را انجام دهد .



* ولی طبق گزارش های آژانس ایران در واقع وسعت فعالیتهای هسته ای خود را پنهان و برخی از فعالیت ها را نیز از دید آژانس پنهان کرده بوده است.



- می توانید بگویید کدام گزارش ؟



* طبق این گزارش ها ایران مدتهای مدیدی وسعت فعالیتهای هسته ای خود را فاش نکرده بود.



- این حرف درستی نیست؛ این گزارش متعلق به آژانس نیست؛ این ادعای آمریکا و انگلیس است؛ آنها مدعی هستند که ایران پنهان کاری کرده است؛ تمام گزارش های آژانس حاکی از این است که ایران در مسیر قانون و صلح آمیز حرکت می کند؛ البته طبیعی است که همواره آژانس سوالاتی دارد؛ شما می دانید که یک دوره طولانی آژانس به شدت تحت فشارهای سیاسی آمریکا و انگلیس بود، همانطوری که الان شورای امنیت تحت فشار است؛ اما در تمام گزارش ها به صراحت تاکید شده که در برنامه ایران هیچ انحرافی مشاهده نشده است؛ امریکا و انگلیس می خواهند یک ساز و کارهای خارج از قانون تعبیه کنند و این هم معنایش دیکتاتوری جهانی است که یادآور دوران استعمار است.



* اگر شما واقعا مایل هستید که در اظهاراتتان شفاف باشید آیا می توانید به ما بگویید چند سانتریفیوژ در ایران در حال فعالیت هستند؟



- شما مامور آژانس هستید؟ ماموران آژانس باید بیایند گزارش کنند .



* خیر، من روزنامه نگار هستم.



- ماموران آژانس باید بیایند گزارش کنند؛ شما هم اگر علاقه مند باشید می توانید خودتان مستقیما بروید مشاهده کنید و می توانید فیلم هم بگیرید.



* به هر حال ما می خواهیم از اهداف شما مطلع شویم؛ آیا امشب شما با صراحت می توانید بگویید که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نیست ؟



- ما بارها اعلام کردیم؛ ببینید امروز سلاح هسته ای دیگر کاربردی ندارد؛ البته ما به طور اعتقادی دنبال سلاح نیستیم؛ این سلاح و ساخت این سلاح و کاربرد این سلاح مخالف اعتقادات ما است؛ البته اگر کسی یک تحلیلگر هوشمند سیاسی باشد می فهمد که امروز دیگر بمب اتمی کاربردی نخواهد داشت؛ امروز روز بیداری ملت هاست؛ بمب نمی تواند معادلات انسانی را حل کند؛ شما وضعیت آمریکا در عراق را ببینید؛ انبارهای آمریکا پر از بمب های نسل سوم و چهارم است؛ بزرگترین زرادخانه ها مال آمریکا و همینطور انگلیس است، آیا بمب های اتم آمریکا می تواند آمریکا را از باتلاق عراق نجات دهد؟



همین طور رژیم صهیونیستی بمب اتم دارد؛ آیا توانست در لبنان پیروز شود؟ شوروی سابق هم بمب اتم داشت؛ آیا بمب اتم توانست از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کند؟ نه؛ امروز روز معادلات انسانی است و اندیشه تعیین کننده است، نه بمب؛ آنهایی که پول مردمشان را خرج بمب می کنند به مردمشان خیانت می کنند؛ خوب است این پولهایشان را خرج بهداشت و رفاه مردمشان بکنند؛ البته ما ریشه این نوع نگرش در آمریکا و انگلیس را به خوبی می شناسیم؛ آنها نگاهشان به دنیا از موضع کینه ورزی است؛ آنها با ملت ها دشمن هستند؛ آنها می خواهند بر همه ملت ها مسلط باشند؛ فرهنگ ملت ها برایشان ارزشی ندارد؛ می بینید چه هجومی بر فرهنگ ملت های اروپا کرده اند ؛ الان در فرانسه ببینید چه هجومی از ناحیه فرهنگ بی بند و بار آمریکایی است؛ آنها می خواهند دنیا را با دشمنی و با جنگ اداره کنند؛ اما ما نگاهمان نگاه انسانی است؛ ما می گوییم ملت ها باید با هم دوست باشند و گفتگو کنند؛ از نگاه ما همه ملتها و همه انسانها محترمند و باید به همه احترام بگذاریم؛ باید دنیایی بسازیم که همه دوست هم باشند نه اینکه عده ای مسلط بر دیگران باشند؛ ما این سلطه را قبول نداریم .



* اگر موضع ایران نگران کننده است، یکی از دلایلش هم این است که گفتمان جناب عالی تا حد زیادی تهدید کننده است؛ مثلا اظهار اینکه اسراییل باید از نقشه جهان محو بشود؛ اینها همگی نگرانی هایی ایجاد کرده که به پرونده هسته ای هم در واقع سرایت کرده است.



- چرا باید نگرانی ایجاد کند؛ مگر رژیم صهیونیستی جزیی از اروپا یا آمریکاست؛ ما فکر می کنیم اینها تحمیل به اروپا و امریکا هستند؛ همینطور که تحمیل به مردم منطقه هستند؛ من از شما سوال می کنم اتحاد جماهیر شوروی کجاست؟ آیا محو نشد؟ چگونه محو شد؟ ما برای فلسطین راه حل کاملا انسانی داریم؛ ما گفتیم تمام فلسطینی ها در یک همه پرسی آزاد شرکت کنند و جنگ شصت ساله خاتمه پیدا کند؛ نتیجه اش از همین الان معلوم است؛ به خاطر همین نتیجه است که آمریکا و انگلیس زیر بار نمی روند.



* برای اینکه همه چیز روشن باشد، آیا شما واقعا آرزو دارید که اسراییل از صحنه جهان محو شود یا اینکه برنامه ای برای این کار دارید یا اینکه پیش بینی شما این هست؟



- ببینید من راه حل را گفتم؛ من فکر می کنم مردم فلسطین هم حق تعیین سرنوشت دارند؛ اجازه بدهیم خودشان انتخاب کنند؛ مسیحی، یهودی و مسلمان، هر کس که فلسطینی است، هر کس اهل آنجاست در رای گیری شرکت کند؛ فکر می کنم نتیجه معلوم است در انتخابات سال گذشته دیدید .



* اگر خود فلسطینی ها بپذیرند که دو دولت در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند آیا شما حاضر به قبول آن هستید؟



- ما اتفاقا همین را می گوییم؛ می گوییم اجازه بدهید ملت فلسطین بدون تحمیل و در یک فضای آزاد خودشان تصمیم بگیرند؛ این حق مردم فلسطین است که بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند و نوع حکومتشان را خودشان تعیین کنند.



* با اسراییل به عنوان همسایه؟



- بگذارید ملت فلسطین خودش راجع به کشور خودش تصمیم بگیرد، اینکه حق مردم فلسطین است. اما برای من یک سوال مطرح است؛ برنده جنگ اول و دوم جهانی که بود ؟ این مناسباتی که بعد از جنگ دوم شکل گرفته به نفع کی است؟ به نفع فرانسه است، به نفع آلمان یا کشورهای اروپایی است؟ به نفع آسیا، آفریقا یا امریکای لاتین است؟ یا نه، فقط به نفع صهیونیست ها است؛ یا به نفع یک گروه اقلیت حاکم در آمریکا و در انگلیس است؛ بقیه ملت ها همه دارند ضرر می بینند؛ شما به فرانسه نگاه کنید؛ جایگاه فرانسه در این شصت سال از کجا به کجا رسیده ؟ الان فرانسه در معادلات جهانی چه نقشی دارد ؟ این کاهش پیدا کرده یا ارتقا پیدا کرده ؟ نتیجه کاملا روشن است؛ بعد از جنگ دوم جهانی یک مناسباتی را سازمان دادند که فقط یک عده قلیلی از آن سود می برند و بقیه ضرر می کنند؛ همه دارند ضرر می کنند؛ اینها هر جایی که می خواهند هزینه کنند کشورهای اروپایی را هم وارد می کنند وخسارت هایشان را توی دولت های اروپایی تقسیم می کنند و هر جا سود خالص باشد به تنهایی سود را می خورند؛ من فکر می کنم حرفی که می زنم حرف ملت های اروپایی هم است؛ امروز ما با بعضی از دولت های اروپایی وقتی صحبت می کنیم می گویند ما تحت فشار آمریکا هستیم؛ می گویند ما تحت فشار صهیونیست ها هستیم؛ چرا باید اینطور باشد ؟ و این فشار تا کی ادامه دارد؟ شصت سال گذشت دیگر؛ آیا می شود یک تاریخی بگذاریم که دیگر فشار آمریکا و صهیونیست ها تمام بشود ؟ بیاییم در معادلات و موازنه عادلانه با هم زندگی کنیم؛ سوال من این است که واقعا چه کسانی می خواهند رابطه بین ملت ایران و ملت فرانسه را مخدوش کنند؟ چرا باید بین ملت ایران و ملت فرانسه جدایی باشد ؟



* ولی خوب ملت فرانسه هم از برخی اظهارات دیگر جنابعالی بسیار متعجب شده اند از جمله موضوع هولوکاست که جناب عالی آن را اسطوره ای قلمداد کرده اید؛ و در گردهمایی دسامبر گذشته هم مورد تاکید قرار گرفت؛ آیا جنابعالی نسل کشی یهودیان را در جنگ جهانی دوم منکر می شوید؟



- من فکر می کنم این سوال شما بیشتر بر می گردد به مردم فرانسه تا به من .



*فرانسویان از طریق تاریخ نگاران خود به روشنی پاسخ داده اند.



- این سوال شما به نوعی چهره مردم فرانسه را مخدوش می کند؛ سوال این است که از ماجرای هولوکاست چه کسانی سود می برند ؟ سوال من این بود که اگر هولوکاست درست است در کجا واقع شده ؟ چرا مردم فلسطین باید تاوانش را پس بدهند؟ سوال این است که اگر هولوکاست در اروپا واقع شده چرا مردم فلسطین باید جبران کنند؟ چرا آنها باید شصت سال از خانه شان آواره بشوند؟ چرا باید خانه ها روی سر زن و بچه فلسطینی خراب شود؟ چرا فلسطینی ها باید سرزمینشان را بدهند ؟ آنها که نقشی نداشته اند ؟ آنها بی گناه هستند ؟ اگر جنایتی بوده باید جنایتکار تاوانش را پس بدهد؛ اما یک سوال دوم هم هست که اگر یک واقعیت تاریخی است نباید دانشمندان را از تحقیق درباره آن منع کنیم؛ شما خودتان را از زمان بیرون بیاورید و در موضع تاریخ بنشینید و به صحنه نگاه کنید؛ شصت سال است که مردم اروپا دارند خسارت می پردازند؛ خسارت مالی و خسارت سیاسی؛ بسیاری از احزاب و سیاستمداران اجازه اظهار نظر مستقل ندارند و حق ندارند راجع به صهیونیست ها حرف بزنند، چرا ؟



* چون به آنها شک می شود که بخواهند واقعیت های تاریخی را منکر شوند.



- چرا؟ در تاریخ هزاران واقعیت اتفاق افتاده است در جنگ دوم جهانی 60 میلیون انسان کشته شدند؛ آیا آن 54 میلیون نفر دیگر انسان نیستند؟ تحقیق در باره آن 54 میلیون آزاد است و در باره بقیه آزاد نیست؛ این خیلی بد است که در تاریخ ثبت شود فرانسه که با انقلابش واژه های آزادی و حقوق انسان ها را وارد ادبیات سیاسی اروپا کرد امروز مورخان و محققانش را به خاطر تحقیق در باره هولوکاست زندانی کند؛ این قضاوت تاریخ است و این همان هزینه سیاسی است که مردم فرانسه دارند می پردازند؛ برای چه کسی؟ برای یک گروه صهیونیست. ما با این موافق نیستیم .



* راجع به 60 میلیون قربانی جنگ های جهانی صحبت می شود ولی چرا مانع این بشویم که راجع به این 6 میلیون نفری که در اردوگاه های نازی به قتل رسیدند فقط به خاطر اینکه یهودی بودند صحبت بشود؟



- می دانید که ما برای همه احترام قائلیم. یهودی، مسیحی و مسلمان در کشور ما آزادند؛ در مجلس ما نماینده دارند؛ شما می دانید که طبق قانون ما هر 150 هزار نفر یک نماینده دارند اما تعداد یهودی ها که20 هزار نفر هم نیست یک نماینده دارند؛ ما می گوییم جان و مال همه انسان ها محترم است؛ ما هر جنایتی را محکوم می کنیم؛ اما سوال این است چرا اجازه نمی دهند راجع به این تحقیق بشود؟ چه سری در این هست؟ من برای شما و همین طور برای مردم اروپا می گویم؛ سرش این است که اگر راجع به آن تحقیق شود این سلطه 60 ساله گروهی صهیونیست که تا اعماق ساختارهای برخی حکومت ها نفوذ کرده است، متزلزل خواهد شد؛ مردم اروپا با این موافق نیستند؛ شما همین را می توانید در فرانسه به رای گیری بگذارید؛ من اطمینان دارم مردم فرانسه با جنایتهایی که صهیونیست ها در فلسطین می کنند مخالفند؛ هر روز تجاوز می کنند، ترور می کنند، تهدید می کنند، خانه را روی سر زن و بچه خراب می کنند، دانش آموزان را در خیابان به رگبار می بندند و با هلی کوپتر افراد را ترور می کنند؛ شما فکر می کنید مردم فرانسه با این جنایت ها موافقند ؟ هرگز؛ مردم فرانسه یک مردم فرهنگی هستند؛ ادبیات فرانسه، فرهنگ فرانسه، تاریخ فرانسه و ملت فرانسه یک ملت بزرگ و پایه گذار تمدن است؛ اتفاقا رابطه ملت فرانسه با ملت ما همیشه رابطه خوبی بوده است؛ بخصوص در دوره انقلاب که رهبر بزرگ ما آمدند در فرانسه، این رابطه عاطفی خیلی تعمیق شد اما ما فکر می کنیم صهیونیست ها نمی خواهند رابطه بین ملت ها رابطه دوستی باشد؛ آنها می خواهند تفرقه و دشمنی باشد تا آنها حاکم باشند و هر کس هم سوال می کند راجع به آنها فوری متهمش می کنند؛ من یک معلم هستم؛ سلاحم هم قلم و زبانم است؛ همه را هم دوست دارم؛ اما سوال می کنم؛ آنها از سوال می ترسند ؛ 60 سال به بهانه هولوکاست مردم فلسطین قتل عام می شوند و به اروپا تحمیل می شود؛ ما این را نمی خواهیم .



* البته به نظر می رسد که امروزه تا حدی سبک گفتار جنابعالی مورد انتقاد است و جنابعالی هیچ وقت هم واقعیت هولوکاست را نپذیرفتید و امروز شاید بتوان گفت که بسیاری از سبک جنابعالی انتقاد می کنند و همین باعث شده از مردم دور شده اید و یا اینکه به قولی ایران را با این گونه موضع ها در انزوا قرار داده اید؛ نظرتان چیست؟



- می توانیم امتحان کنیم؛ شما از مردم اروپا سوال کنید؛ من فکر می کنم مردم اروپا طرفدار همین ادبیات هستند؛ مردم اروپا صهیونیست ها را دوست ندارند؛ می توانید سوال کنید البته شما رسانه های مستقل ، نه رسانه هایی که وابسته به صهیونیست ها هستند.



*خبرنگار: شما فکر می کنید که ما از سوی صهیونیست ها کنترل می شویم ؟



- خیر،گفتم شما ها می توانید نه آنها ؟ شماها که مستقل هستید؛ چون شما را مستقل می دانم با شما گفتگو می کنم و چون با ملت فرانسه احساس نزدیکی داریم.



* البته ما در ایران و در گذشته شاهد تظاهراتی از سوی دانشجویان بودیم که با نظرات و سیاست های جنابعالی موافق نبودند؛ وضعیت جدیدی ظاهرا ایجاد شده و حزب شما هم در انتخابات اخیر موقعیت خودش را از دست داد؛ آیا انزوا و نوعی عقب نشینی در مواضع خودتان احساس می کنید؟



- من نمی دانم این اخبار را چه کسی به شما داده؟ ما چون نشستهایمان کاملا آزاد و بدون هیچ کنترل است؛ از یک جمعیت 2 هزار نفری دانشجو 1900 نفر موافق من حرف می زدند و 100 نفر هم مخالف؛ آنهایی که اقلیت محض بودند فریاد می زدند برای اینکه احساس آزادی می کردند. اما در انتخابات شوراها من حزبی ندارم که شرکت کرده باشم. شما باید بروید بین مردم تا بفهمید چه خبر است؛ امروز ملت و دولت یکی هستند و این زبان ملت ایران از طرف فرزند ملت ایران است.



* آیا شما نگران حمله امریکا بر علیه ایران هستید؟ چون این فرضیه از سوی واشنگتن کنار گذاشته نشده است.



نه لازم نیست. به دو دلیل؛ یکی اینکه شرایط مطلقا چنین اجازه ای را نخواهد داد و فکر می کنیم در امریکا هم عقلایی هستند که مانع از اقدامات دیوانه وار بشوند. و دلیل دوم اینکه ما یاد گرفتیم به خوبی از خودمان دفاع کنیم؛ بلدیم خودمان را حفظ کنیم؛ تجربیات تاریخی این را به ما آموخت و هشت سال جنگ سنگین که متاسفانه دولت های اروپایی هم حامی صدام بودند؛ البته رهبر اصلی جنگ آمریکا و انگلیس بودند که از صدام علیه ما استفاده کردند و متاسفانه کشورهای اروپایی را هم به دنبال خود کشاندند؛ این از همان جاهایی است که سودش را آمریکا و خسارتش را اروپا برد؛ ملت ما بلد است از خود دفاع کند اما من تقریبا مساله نظامی را منتفی می دانم.



* جنابعالی یک فرد روحانی نیستید ولی در گفتارهایتان و مواضعتان غالبا ارجاعاتی به اصول مذهبی و دینی دارید؛ آیا فکر می کنید که در زمان کنونی مذهب می تواند هدایت گر سیاست باشد؟



- البته می دانید من یک استاد دانشگاه هستم و ریاضیات هم خوانده ام و بعد مهندسی؛ الان هم مهندس ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل هستم و شغل اصلیم تدریس و تحقیق است. اما نظام ما یک نظام دینی است؛ ما فکر می کنیم تنها راه برای بشر استفاده از ارزشهای دینی است؛ این مشکلاتی که امروز دنیا دارد به خاطر دوری از دین است، البته دین درست و حقیقی نه دین تحریف شده؛ دین ما می گوید فقط خدا را بپرستید و زیر بار غیر خدا نروید؛ سایر انسان ها را دوست داشته باشید و عاشق انسانها باشید؛ بین خودتان با عدالت رفتار کنید؛ به حق کسی تجاوز نکنید؛ به کسی ظلم نکنید و زیر بار ظلم نروید؛ به اموال کسی تجاوز نکنید؛ دروغ نگویید؛ صداقت داشته باشید؛ اینها چیزهای بدی است؟ ما فکر می کنیم سیاستمدارهای امروز چون از این ارزش ها دور شده اند زندگی را بر بشر تلخ کرده اند؛ ملت ها همه خوب هسنند؛ همه دوست دارند در صلح و صفا زندگی کنند؛ ملت ها مشکلی ندارند اما سیاستمداران دروغگو و خودخواه برای جیب خودشان و حزبشان و شرکتشان، جنگ درست می کنند و تفرقه درست می کنند و بین ملت ها فاصله درست می کنند؛ همه پیامبران سیاستمدار بودند؛ کدام پیامبر سیاستمدار نبوده؟ حضرت مسیح که پیامبر بزرگ الهی و پیامبر پاک بود چرا خواستند به صلیب بکشند؟ برای اینکه جلوی ظلم ایستاد و گفت عادل باشید، صادق باشید؛ ما فکر می کنیم بهترین راه برای بشریت، بازگشت به دین است.



* جناب آقای رییس جمهور برای این گفتگو تشکر می کنم.



- از شما هم تشکر می کنم و همین طور از مردمی که به این صحبتها گوش فرا دادند .



* اگر اجازه بدهید یک سوال کنم؛ یک سوال شخصی از شما بپرسم؛ تصویری که ما از جنابعالی در غرب داریم رییس جمهوری است که در واقع مطابق آن چیزهایی که در دنیا وجود دارد و پذیرفته شده عمل نمی کند؛ مثلا از لحاظ پوشش و لباس، آیا این معنایی دارد؟



- نه، فکر می کنم این حداقل آزادی هایی است که باید به رسمیت بشناسیم؛ یادتان باشد اگر لباس آمریکایی و فرهنگ آمریکایی را بپذیرید همه چیز از دست خواهد رفت؛ باید خودمان باشیم؛ معنای خاصی ندارد جز همین.

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