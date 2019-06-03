خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: اخیراً برخی رسانه‌ها در لبنان از ایجاد یک جریان سیاسی جدید در این کشور خبر داده‌اند. این رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که این جریان سیاسیِ جدید مجموعه‌ای سیاستمداران ِ مخالف و معارض با حزب الله لبنان و محور مقاومت را شامل می‌شود.

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده، هدف اصلی و اساسی سیاستمداران لبنانی از تشکیل جریان سیاسی مذکور، مقابله با سیاست‌های ایران در لبنان است. بانیان تشکیل این جریان سیاسی به دنبال آن هستند تا احزاب و جریان‌های مختلف را علیه حزب الله، محور مقاومت و در رأس آن جمهوری اسلامی ایران متحد سازند. سیاستمداران حامی جریان سیاسی خانه لبنان مدعی هستند که هدف اصلی آنها حفظ ثبات و امنیت لبنان است.

اما با این حال، همانطور که ذکر شد هدف اصلی جریان سیاسی مذکور متحد ساختن جریان‌های مختلف برای رویارویی با مقاومت و حزب الله لبنان است. ازجمله افراد و سیاستمدارانِ حامی تأسیس جریان سیاسی جدید برای مقابله با حزب الله می‌توان به «محمد بیضون» نماینده پارلمان و وزیر سابق، «فارس سعید» دبیرکل جریان ۱۴ ماس، «توفیق الهندی» «غالب یاغی وکیل»، «ریاض طباره» سفیر سابق لبنان در واشنگتن اشاره کرد.

رسانه‌های لبنانی اعلام کرده‌اند که سیاستمداران فوق درباره یک سند سیاسی به توافق رسیده‌اند؛ سندی که نقشه راه آینده آنها را مشخص می‌کند. ازجمله موارد موجود در این سند، تأکید بر پایبندی لبنانی‌ها به قانون اساسی، توافق طایف و پایبندی به تصمیمات بین المللی و توصیه‌های اتحادیه عرب است. این افراد همچنین بر این اصل توافق کرده‌اند که با هر گونه توصیه از سوی طرف‌های خارجی مخالفت صورت پذیرد.

درهمین ارتباط، «محمد بیضون» یکی از مؤسسین این جریان در سخنانی تعجب برانگیز مدعی شده است: «هدف از این جریان تلاش برای متحد کردن مخالفانِ با نفوذ ایران در لبنان و با نظام سهمیه‌ای و فاسد است. از هویت خود، در مقابل حمله ایران برای از بین بردن ملت‌ها و زنده کردن هویت مذهبی، محافظت می کنیم»! در همین حال، «فارس سعید» نماینده سابق پارلمان لبنان در سخنانی گفته است: «همانطور که ایران شعار ای شیعیان جهان متحد شوید را اعلام می‌کند، ما شعار ای هموطنان جهان عرب متحد شوید را اعلام می‌کنیم».

از سخنان مؤسسان جریان سیاسی خانه لبنان که البته به بخش کوچکی از آن اشاره شد، اینگونه استنباط می‌شود که هدف اصلی این جریان، به حاشیه راندن حزب الله لبنان به عنوان یکی از گروه‌های قدرتمند در عرصه سیاسی و نظامی لبنان است. مؤسسان این جریان تلاش می‌کنند تا از این رهگذر نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان را نیز تحت الشعاع قرار دهند.

از همین روی، نمی‌توان ارتباط مؤسسان جریان مذکور با طرف‌های خارجی همچون رژیم صهیونیستی را بعید دانست، چراکه رویارویی با حزب الله لبنان و محور مقاومت آن هم از داخل خاک لبنان و نه از خارج، از رؤیاهای رژیم صهیونیستی و مقامات تل آویو محسوب می‌شود. از همین روی، به هیچ وجه بعید به نظر نمی‌رسد که مقامات تل آویو از عوامل اصلی راه انداختن چنین تشکیلاتی برای مقابله با حزب الله و مقاومت باشند.

در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که مخالفان حزب الله علاوه بر تلاش برای به حاشیه راندن این گروه مقاومت و کاستن از میزان نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به تلاش برای احیا جریان ۱۴ مارس اشاره کرد؛ هدفی که یکی از آرزوهای برباد رفته عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در لبنان به شمار می‌رود و ریاض و واشنگتن برای تحقق آن لحظه شماری می‌کنند.

بنابراین، جریان سیاسی جدید موسوم به «خانه لبنان» به شدت روی گزینه احیا جریان ۱۴ مارس تمرکز کرده است. این جریان به خوبی می‌داند که حزب الله لبنان به دنبال پیروزی به دست آمده در اردیبهشت سال گذشته و در جریان انتخابات پارلمانی، اکنون به یک وزنه اساسی در عرصه سیاسی لبنان تبدیل شده است؛ وزنه ای که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را نادیده انگارد.

افزایش قدرت سیاسی حزب الله لبنان به دنبال کسب پیروزی در انتخابات پارلمانی سال گذشته و پیش از آن در انتخابات شهرداری‌ها، موجب شده است تا جریان سیاسی جدید موسوم به «خانه جدید» تمام تلاش خود برای احیا جریان شکست خورده ۱۴ مارس را به کار بندد؛ جریانی که در پی ۲ شکست اخیر فوق الذکر، حضور کمرنگی در عرصه سیاسیِ حال حاضرِ لبنان دارد.

علاوه بر آنچه که گفته شد، تحرکات سیاسی جدید در لبنان همچون تشکیل جریان سیاسی «خانه لبنان» به نوعی با هدف مقدمه چینی و فراهم کردن زمینه جهت موفقیت جبهه مخالفِ حزب الله و مقاومت در انتخابات پارلمانی و به تبع آن، انتخاب رئیس جمهوری بعدی لبنان، صورت می‌پذیرد. بدون شک قدرت کنونی حزب الله چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی و همچنین وجود یک رئیس جمهور حامی مقاومت در رأس امور، درحال حاضر به مذاق مخالفان حزب الله خوش نمی‌آید.

در واقع، از حربه تشکیل جریان سیاسی جدید علیه حزب الله لبنان می‌توان به عنوان حربه‌ای برای عبور از این گروه یاد کرد؛ حربه‌ای که بدون شک موفق نخواهد شد و بازیگرانِ روی صحنه و پشت پرده این طرحِ شوم نخواهند توانست به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. چنین تلاش‌هایی از سوی مخالفان حزب الله لبنان پس از آن صورت می‌پذیرد که آنها از عدم آسیب پذیری حزب الله از تهدیدات خارجی به ویژه از سوی رژیم صهیونیستی کاملاً اطمینان خاطر پیدا کرده‌اند.

در هر صورت، گروه های مخالف لبنان در لبنان امروز به این نتیجه رسیده اند که هیچیک از حربه های گذشته نه تحریم های خارجی از سوی ایالات متحده آمریکا و نه تهدیدات بیگانگان به ویژه رژیم صهیونیستی در نابودی و یا حداقل به انزوا راندن حزب الله کارگر نیافته است. از همین روی، حربه تشکیل و تأسیس جریان سیاسی «خانه لبنان» توسط مخالفان به کار گرفته شده است تا آنها به زعم خود از این رهگذر، از حزب الله لبنان عبور کنند.

این تلاش ها در حالی صورت می پذیرد که امروز حزب الله در سایه پشتوانه مردمی که در انتخابات های پارلمانی و شهرداری ها از آن برخوردار شد، بیش از هر زمان دیگری چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی قدرتمند گشته است و به نظر نمی رسد که مخالفان بتوانند از طریق حربه جدید خود، خدشه ای به جایگاه حزب الله در لبنان وارد کنند.