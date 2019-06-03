اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند/ آغاز تمرینات از ۱۶ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک در قزاقستان در روزهای ۱۶ تا ۲۶ خردادماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان) افشین رحمانی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور (مازندران) محمدباقر یخکشی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان) ایمان صادقی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) میثم نصیری (زنجان) فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه) محمد نخودی (مازندران) حامد رشیدی (اصفهان) سیداحمد محمدی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) حامد طالبی زرین کمر (مازندران) علیرضا گودرزی (سیستان و بلوچستان) علی شعبانی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان – عباس حاج کناری (اسامی سایر مربیان متعاقباً اعلام خواهد شد)

مربی بدنساز: مرتضی بهرامی نژاد

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: امیر شیخی- ابوذر حسینی

سرپرست: هادی حبیبی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی کشتی و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می‌شود.