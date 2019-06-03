واکنش سفارت آمریکا و انگلیس در خارطوم به تحولات سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در خارطوم در واکنش به تحولات امنیتی امروز سودان اعلام کرد که مسئولیت حملات اخیر به تظاهرات کنندگان این کشور و توقف آن بر عهده شورای نظامی سودان است.

از سوی دیگر سفیر انگلیس در خارطوم نیز نسبت به تشدید اوضاع امنیتی در سودان و حملات نیروهای شورای نظامی به تحصن کنندگان در خارطوم ابراز نگرانی کرد.

وی اظهار داشت که هیچ عذری بابت چنین حملاتی علیه تظاهرات کنندگان پذیرفتنی نیست.

نظامیان سودانی به تحصن کنندگان در شهر «خارطوم» پایتخت این کشور یورش برده اند. «محمد الأسباط» عضو اتحادیه شغلی سودان اعلام کرده است که شمار کشته های حملات شورای نظامی به معترضین به ۷ نفر افزایش یافته است. تظاهرات کنندگان خیابان های اصلی شهر خارطوم را بسته اند.