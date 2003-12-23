۲ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۴۷

اصفهان ميزبان رزمي كاران كارگركشور

مسابقات جودوو تكواندو قهرماني كارگران كشور بطور همزمان از صبح روز پنجشنبه چهارم ديماه در مجموعه ورزشي كارگران شهرستان اصفهان آغاز ميشود.

به گزارش خبرنگار" مهر" جهت شركت دراين دوره ازرقابتها تاكنون 16 تيم ازاستانهاي آذربايجان شرقي، تهران، كرمان، مازندران، مركزي، زنجان، گيلان، گلستان، كردستان، همدان، قزوين، لرستان، ايلام، سمنان، خراسان ومنطقه كارگري كرج آمادگي خود را به اداره كل امورورزشي وتفريحات سالم اعلام كرده اند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل تربيت بدني كارگران با توجه به آمادگي اين اداره كل براي اعزام تيمهاي كارگري به تورنمنت هاي بين المللي درصورت مساعدت فدراسيونهاي مربوطه وهمچنين فراهم  شدن امكانات ومقدمات لازمه نفرات برتراين رقابتها با گذراندن مراحل قانوني وپس ازتاكيد كميته فني به مسابقات پيشنهادي فدراسيونها اعزام خواهند شد.
