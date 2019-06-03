تظاهرات گسترده در «مراکش» علیه معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صدها نفر از مردم مراکش تظاهراتی را در شهر «دار البیضاء» علیه طرح آمریکا موسوم به معامله قرن برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات با شعار «قدس پایتخت ابدی کشور فلسطین» در نزدیکی سفارت آمریکا برگزار شد.

تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن تلاش‌های آمریکا برای اجرای معامله قرن از جامعه بین‌الملل خواستند قاطعانه در برابر این طرح آمریکا بایستد.

درهمین ارتباط، «سیون اسیدون» فعال مراکشی در جریان این تظاهرات تصریح کرد که معامله قرن ملت فلسطین را از تمامی حقوق خود محروم می‌کند.