رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات رئیس هیئت کشتی با حضور سرپرست دبیری فدراسیون کشتی و علیرضا باقری رئیس گروه نظارت بر مجامع و امور فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان در سالن المپیک این اداره کل برگزار و در نهایت جهانبخش سلیمیان با ۱۲ رأی از مجموع ۱۶ رأی اعضا به عنوان رئیس هیئت کشتی انتخاب شد.

دبیر فدراسیون کشتی در این مجمع با بیان اینکه همدلی و هماهنگی هیئت کشتی استان با اداره کل باعث پیشبرد اهداف خواهد شد، تاکید کرد: بر اساس بررسی قبل از مجمع، این جلسه با رعایت موارد قانونی آغاز و موارد اعتراضی برخی اعضا احساسی و عرفی است.

محمد اسد مسجدی ادامه داد: با توجه به برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون کشتی در نیمه اول تیر ماه که با رقابت فشرده کاندیداها همراه است، می‌بایست مجامع استان‌ها برگزار و با این انتخابات، رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری نیز در مجمع فدراسیون حق رأی خواهد داشت.

اسد مسجدی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کشتی گیر در اردوی آمادگی رقابت‌های آسیایی و جهانی هستند.

جذب حامیان مالی برای حمایت ورزشکاران در دستور کار است

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این مجمع اظهار کرد: تلاش برای قرار گرفتن هیئت کشتی استان در بین ۱۰ هیئت برتر کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح علمی و عملی مربیان و جذب حامیان مالی برای حمایت ورزشکاران در لیگ از مهمترین انتظارات اداره کل برای رشته جذاب کشتی است.

کریمی نبود سالن استاندارد کشتی را از مهمترین مشکلات استان دانست و عنوان کرد: امکانات راه اندازی سالن اختصاصی کشتی در تمامی شهرستان‌ها را نداریم اما در تلاش هستیم تا سالن استاندارد برای تمرین کشتی گیران در مرکز استان تجهیز شود.