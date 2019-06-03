اعزام ۷ هزار زائر بهارستانی برای گرامیداشت رحلت امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله سلیمانی ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت ارتحال امام راحل با اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: بازگشت به معنویت یکی از کارهایی بود که امام با تشکیل حکومت اسلامی انجام داد.

سلیمانی در ادامه افزود: امام معتقد بود که بازگشت انسان به معنویت اجتماعی بازگشت به جامعه است و در زمان انقلاب اتفاقاتی که با وجود کمونیست‌ها در آن زمان رخ می‌داد دین به عنوان یک مسئله شخصی قلمداد می‌شد اما امام راحل ما این ساختارها را شکست و دین را حاکم بر جوامع کرد.

وی بیان داشت: درگیری ما با غرب اصرار آنان بر عدم توانمندی جمهوری اسلامی در اداره جامعه است و ما پس از ۴۰ سال و با این همه تهدیدات خارجی که بر علیه ما صورت گرفت نشان دادیم که با گفتمان دینی توانمندی اداره جامعه را داریم.

سلیمانی با اشاره به اینکه پیامبر برای اجتماعی کردن دین آمد و از شخصی شدن دین جلوگیری کرد گفت: پیامبران اولوالعظم قوانینی وضع کردند که به واسطه آن قوانیناداره جامعه را بر عهده می‌گرفتند و امروز تفکری در دنیا است که در مقابل انقلاب قرار گرفته اما اساساً فلسفه انقلاب نه گفتن و جهاد کبیر در برابر تفکر غربی است چرا که در تفکر غربی با هر وسیله‌ای به هدف می رسند حتی می‌بینیم که انان لشکر کشی می‌کنند و فقط منافع برایشان مهم است اما اسلام به ما این اجازه را نمی‌دهد و مادر این زمینه با غرب در تضاد هستیم و امام پرچمدار این تفکر اسلامی و با تفکر غربی در مبارزه بود و شعار نه شرقی و نه غربی را می‌دادند

وی با بیان اینکه دشمن در عرصه‌های مختلف دچار سرخوردگی است گفت: ما در حوزه‌های نظامی با روحیه جهادی ایستاده ایم و پیشرفت‌هایی هم داشتیم و در برخی از حوزه‌های اقتصادی برخی از افراد که دارای مسئولیت هستند توجه کمتری داشتند و مشکلاتی را در حوزه معیشت داریم که از همان نیز گذر خواهیم کرد.

فرمانده سپاه ناحیه بهارستان اظهار داشت: برای ادامه انقلاب و داشتن ایران اباد شاداب و متحول شده قطع بر یقین باید با استفاده از اندیشه‌های امام حرکت کنیم و بدانیم هر کجا که استقامت داشتیم و به مردم اعتماد کردیم موفق شدیم و هر جا به توافقات دل بستیم دچار انحراف شدیم و در گام دوم انقلاب باید به اصل اطاعت از ولی فقیه توجه کنیم.

سلیمانی در خصوص برنامه‌های سالگرد ارتحال امام راحل نیز گفت: به مناسبت سی امین سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی برنامه‌های متنوعی در بهارستان در نظر گرفته ایم و طی آن ۷ هزار نفر را از مجموعه شهرستان برای گرامیداشت سی امین سالگرد و تجدید بیعت با رهبر در روز ارتحال به مرقد امام اعزام می‌کنیم که این تعداد سازماندهی شده اند و با وسایل عمومی منتقل می‌شود و بیش از ۲ هزار نفر هم به صورت انفرادی در حرم حاضر می‌شوند.

وی افزود: در مجموعه شهرستان ۲ برنامه متمرکز داریم که در بخش بوستان و گلستان اجرا می‌شود و برنامه‌های فرهنگی مختلف در سطح محلات بهارستان به اجرا در خواهد آمد، همچنین اقدامات فرهنگی نظیر مسابقات فرهنگی در مجموعه شهرستان و پایگاه‌های بسیج و مقاومت برگزار خواهد شد و در این راستا برنامه‌های فرهنگی برای زائرین در نظر گرفته شده است و همچنین فضا سازی شهرها متناسب با افکار و اندیشه‌های امام در سطح ادارات و شهرستان انجام می‌شود.