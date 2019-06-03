مرمت سرای ایکی قاپیلی بازار تاریخی تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه مرتضی آبدار از سرای ایکی قاپیلی، دالان‌های میانی و سقط فروشان بازار تاریخی تبریز در راستای آغاز مرمت این سرای تاریخی بازدید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان پیرامون بازدید از سرای ایکی قاپیلی اظهار داشت: سرای ایکی قاپیلی بازار تبریز ۱۹ اردیبهشت دچار حریق و دالان‌های میانی و سقط فروشان درگیر آتش شدند، این حریق به همت آتش‌نشانان تلاشگر در کم از پنج ساعت اطفا شده و مراحل رسیدگی به این بخش از بازار تاریخی تبریز بلافاصله پس از آن آغاز شد.

وی ادامه داد: پس از اتمام مراحل اطفا حریق و همچنین اعلام دلیل این حادثه ناگوار، عملیات آواربرداری که توسط شهرداری تبریز انجام می‌گرفت روز گذشته به اتمام رسید و طبق وعده داده شده مرمت این سرا با مشارکت کسبه از امروز با برنامه تدوین شده آغاز می‌شود.

آبدار با اشاره به اینکه گروه مرمتی به طور مستمر به مرمت این بخش از بازار تاریخی تبریز خواهند پرداخت افزود: مرمت سرای ایکی قاپیلی تبریز با اقداماتی نظیر سبک‌سازی سقف، تقویت پایه‌ها، بازسازی قسمت‌های تخریب شده اعم از (طاق و گنبد) و تعمیر، مرمت و اجرای درب، پنجره و … انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان پیرامون بازدید از این سرای تاریخی به لزوم حذف زواید بصری و الحاقات غیر قانونی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در حادثه حریق اخیر این سرا بنا به مرمت اصولی و استاندارد دهه گذشته از خسارات کمتری برخوردار بود، لذا مرمت کنونی نیز طبق استاندارها و ضوابط بین المللی خواهد بود تا این بنای تاریخی بیش از پیش مورد حفاظت قرار گیرد و در راستای پیشگیری از هر گونه رخداد احتمالی از کسبه خواسته شده است که از نصب هر گونه الحاقات غیر مجاز به جد خودداری نمایند.

آبدار در خاتمه به اعتبار لازم جهت اجرای عملیات مرمت سرای ایکی قاپیلی اشاره کرد و گفت: جهت اجرای عملیات مرمتی این سرا در فاز نخست یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تخصیص یافته است.