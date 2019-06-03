عزم شهرداریها در ایجاد و تقویت زیرساختهای دوچرخه سواری جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد که در حاشیه ۱۳ خرداد روز جهانی دوچرخه سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: با توجه ویژه مدیریت شهری و تشکل های غیردولتی به ابعاد مختلف حمل و نقل پاک بویژه دوچرخه سواری، خوشبختانه شاهد آغاز فصل جدیدی در شهرها در راستای ارتقای انسان محوری در شهرها و به تبع آن نگاه افزایش کیفیت زندگی و حمل و نقل عمومی شهرها هستیم.

وی با اشاره به اقدامات برخی شهرداری ها در زمینه فراهم نمودن زمینه دوچرخه سواری گفت: خوشبختانه در این حوزه شاهد اقدامات خوبی برای ترویج دوچرخه سواری در شهرها و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای ساخت یک مسیر امن برای دوچرخه سواران هستیم.

جمالی نژاد افزود: با توجه به تعطیلی مدارس و در پیش بودن سفرهای تابستانی در کشور گزارش های خوبی از برنامه ها و اقدامات شهرداری ها در زمینه ایجاد و تقویت زیرساختهای دوچرخه سواری در شهرها، امکان دوچرخه سواری خانوادگی و فرهنگ سازی گسترده در این زمینه با همکاری هیات های دوچرخه سواری و تشکل های غیر دولتی بدست ما رسیده که ماحصل آن ارتقای سلامت جامعه و ایجاد نشاط و شادی است.

وی در ادامه گفت: توجه به حمل و نقل پاک که دوچرخه سواری از مصداق های بارز آن است طی سالهای اخیر در سراسر جهان مورد توجه شهروندان و افکار عمومی قرار گرفته و در کشور ماهم شاهد استقبال اقشار مختلف از این موضوع هستیم ولی ارتقای سطح فعالیت ها در این عرصه نیازمند برنامه ریزی های دقیق و کاربردی و همکاری و همفکری مستمر دست اندرکاران امر شامل شهرداری ها، نیروی انتظامی، تشکل های غیردولتی، هیات های دوچرخه سواری و بهره گیری از ایده های جدید می باشد.

وی افزود: یکی از اولویتهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در حوزه حمل و نقل عمومی، ترویج حمل ونقل پاک بویژه ایجاد زیرساخت های دوچرخه سواری و پیاده راههاست و از طرح های کاربردی شهرداری ها در این حوزه حمایت خواهیم نمود.