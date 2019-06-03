دادستان بندرترکمن علیه رئیس سازمان محیط زیست کشور اعلام جرم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، علیرضا مزیدی اظهارکرد: قرار بود در قالب یک طرح در آشوراده اقداماتی انجام شود و مجوزهای آن از محیط زیست اخذ و قراردادی هم میان سازمان محیط زیست کشور و استانداری گلستان انعقاد شده بود تا در قالب آن قرارداد یکسری اقدامات انجام شود و در چند هکتار اقداماتی در خصوص گردشگری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استاندار گلستان تغییر کرد این طرح متوقف شد، اما در خصوص بخشی از قرارداد مذکور که تخلف صورت گرفته بود دستور توقف از ناحیه دادستانی صادر شد.

مزیدی از اعلام جرم علیه رئیس سازمان محیط زیست کشور در خصوص طرح گردشگری آشوراده خبر داد و تصریح کرد: این تخلف که از ناحیه پیمانکار صورت گرفته بود خارج از قرارداد مذکور بوده که دستور توقف صادر شد که در ادامه مجوزهای لازم را اخذ کردند، اما عملاً در حال حاضر اقدامی انجام نمی‌شود.