ناصر میرباقری، مدیر خانه فرهنگ گویا، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "گروهی از ناشران کتاب های هنری در تهران به فکر ایجاد انجمنی فرهنگی در زیرمجموعه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هستند. ما مقدمات تاسیس این انجمن را فراهم کرده ایم و به زودی، احتمالا تا پایان فروردین 1386، این انجمن را رسما تاسیس خواهیم کرد."

هم اکنون بیش از 20 ناشر فعال آثار هنری در تهران مشغول به کار هستند که از آن میان می توان به انتشارات یساولی، خانه فرهنگ گویا، نشر سیمین و زرین، فرهنگسرای سبز و نشر نظر اشاره کرد. چندی قبل نیز گروهی از ناشران کتاب های حوزه دین اعلام کردند به زودی انجمن فرهنگی ناشران کتاب های مذهبی را تاسیس خواهند کرد.

انجمن های فرهنگی که به عنوان زیرمجموعه اتحادیه ناشران آغاز به کار می کنند، با اهداف اقتصادی تاسیس می شوند و ماهیت فعالیت آنها به صورت تخصصی، غیرصنفی و متفاوت از آنچه در شرح وظایف اتحادیه های صنفی ذکر شده، است.