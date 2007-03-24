مجموعه "پژوهشگران معاصر ایران" 10 جلدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین مجلد از مجموعه "پژوهشگران معاصر ایران" به مجتبی مینوی ادب پژوه و استاد زبان فارسی در 484 صفحه پرداخته شده است.

مجتبی مینوی سال 1282 دیده به جهان گشود و سال 1355 چشم از جهان فروبست. او در این دوران خدمات زیادی به زبان و ادب فارسی کرد و بیش از 40 اثر تالیفی، ترجمه، تصحیح، مقابله و مجموعه مقالات و گفتارها از وی بر جای مانده که هنوز برخی از آنها به زیور طبع آراسته نشده است.

ترجمه "کلیله و دمنه"، یادنامه ایرانی منورسکی، داستان ها و قصه ها، خلاصه شاهنامه، تصحیح عیون الحکمه ابن سینا، تصحیح ویس و رامین، ترجمه کتاب "کشف الواح تاریخی بنای تخت جمشید" نوشته ارنست هرتسفلد، ترجمه کتاب "اطلال شهر پارسه" نوشته هرتسفلد، ویرایش دیوان ناصر خسرو، تالیف کتاب "تاریخ و فرهنگ" (مجموعه گفتارها و نوشته های مجتبی مینوی)، همکاری با ایرج افشار برای انتشار "وقفنامه ربع رشیدی"، آزادی و آزادفکری (مجموعه مقالات)، فردوسی و شعر او، نقد حال (جلد دوم مجموعه گفتارها و نوشته ها)، احوال و اقوام شیخ ابوالحسن خرقانی عناوین برخی از آثار برجای مانده از مینوی است.

در جلد نهم از مجموعه پزوهشگران معاصر ایران همچنین به شرح احوال رسول پرویزی، میرزا کوچک جنگلی، احمد کسروی، غلامحسین صدیقی، سیدمحمدصادق طباطبایی، شمس الدین جزایری، بابک افشار، سهروردی، قطب الدین شیرازی، امام محمد غزالی، علامه مجلسی، خواجه نصیرالدین طوسی، آدولف هیتلر، آگاتا کریستی، جان استوارت میل، جان میلتون، چارلز دیکنز و همچنین بسیاری دیگر از شخصیت ها و رویدادهای تاریخی و فرهنگی پرداخته شده است.

جلد دهم از این مجموعه با بیش از 680 صفحه به شرح احوال و آثار دکترغلامحسین مصاحب، محمدتقی دانش پژوه، ذبیح الله صفا، محمد معین و عباس زریاب خویی اختصاص یافته است.

مجموعه "پژوهشگران معاصر ایران" حاصل 20 سال پژوهش هوشنگ اتحاد است. این تازه ترین مجموعه ای است که برای نخستین بار به صورتی مستند به بحث درباره زندگی، آثار و شخصیت پژوهشگران معاصری که از دنیا رفته اند می پردازد.

در مجلد اول از این مجموعه درباره محمد قزوینی، محمدعلی فروغی، سیدحسن تقی زاده، عبدالعظیم قریب، علی اکبر دهخدا و احمد بهمنیار، در مجلد دوم درباره ابراهیم پورداود، محمدتقی بهار، ذبیح بهروز و علی اصغر حکمت، در مجلد سوم درباره قاسم غنی، صادق رضازاده شفق و غلامرضا رشید یاسمی، در مجلد چهارم درباره احمد کسروی و سعید نفیسی، در مجلد پنجم درباره عباس اقبال آشتیانی و بدیع الزمان فروزانفر، در مجلد ششم درباره صادق هدایت و در مجلد هفتم درباره علی دشتی و نصرالله فلسفی اطلاعات و مطالبی آمده است.

همچنین مجلد یازدهم و دوازدهم این مجموعه که به زودی منتشر خواهد شد به شرح احوال و آثار عبدالحسین زرین کوب، محمدجعفر محجوب، مهرداد بهار، غلامحسین یوسفی و احمد تفضلی اختصاص یافته است.

در هر مجلد از این مجموعه علاوه بر شرح احوال و آثار شخصیت ها، اطلاعات حاشیه ای از قبیل شرح چگونگی تاسیس موسسه های فرهنگی و آموزشی، ارکستر سمفونیک تهران و اطلاعات مهم دیگری از تاریخ رویدادهای فرهنگی معاصر ایران نیز آمده است.