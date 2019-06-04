محدودیت ترافیکی در تعطیلات عید فطر در جاده های قزوین اعمال می شود

سرهنگ نصراله بیگلری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ایام تعطیلات و افزایش حجم ترافیک در محورهای مواصلاتی استان محدودیت‌های ترافیکی تا صبح روز شنبه ۱۸ خرداد ماه اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: تردد تمامی تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی در تعطیلات تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ماه ممنوع است همچنین از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه در تاریخ‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۷ خرداد ماه در محور قدیم قزوین به رشت ممنوع است.

وی یادآور شد: در راستای روان سازی ترافیک و کمک به تأمین امنیت محورها در ایام تعطیلات ۶۰ تیم پلیس راه به صورت محسوس و نامحسوس وضعیت ترافیکی جاده‌های استان قزوین را رصد می‌کنند.

ترافیک در راه‌های استان قزوین نیمه سنگین و روان است

سرهنگ بیگلری تصریح کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای مواصلاتی استان قزوین نیمه سنگین و روان است و همکاری رانندگان با مأموران پلیس راه و رعایت نکات ایمنی موجب کاهش تخلف و سوانح جاده‌ای می‌شود.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: از تمامی رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان قزوین را دارند انتظار داریم ضمن کسب اطلاع از وضعیت راه‌ها با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی با احتیاط تردد کنند تا از سوانح احتمالی جلوگیری شود.

وی گفت: توقف ۱۵ دقیقه‌ای در محل‌های تعیین شده پس از هر دو ساعت رانندگی، بستن کمربندی ایمنی همه سرنشینان، خودداری از سبقت و سرعت غیر مجاز، رعایت فاصله از خودروی جلویی و صحبت نکردن با تلفن همراه در حین رانندگی از نکاتی است که ایمنی در سفر را دو چندان خواهد کرد.

سرهنگ بیگلری اظهار امیدواری کرد با توجه به توصیه‌های پلیسی ایام تعطیلات بدون حادثه‌ای در استان داشته باشیم.