ایستگاه پایانی یک ماه بندگی/ نماز عاشقی در گیلان اقامه شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رمضان، ماه اوج بندگی و عبودیت، عبادت و روزه داری، نخوردن و نیاشامیدن، ماهی که دلخوشی بندگان گناهان کار برای طلب بخشش و مغفرت و زدودن غبار از روح و جان بود بالاخره به ایستگاه پایانی خود رسید. رمضان فرصتی مناسب برای بازآفرینی روح و جان مؤمنان بود که امروز به ایستگاه پایانی خود که همان عید بندگی و عبودیت است، رسید. عیدی که برای بسیاری که از فرصت این ماه برای خودسازی استفاده کرده اند شروعی جدید برای استمرار حرکت سازندگی خویش است.

امروز از همان ساعات اولیه صبح خیابان‌های شهرهای مختلف استان گیلان شاهد شور و نشاط دیگری بود چهره‌های بشاش گیلانیان نشان از یک ماه بندگی و رسیدن به اوج نقطه اتصال به خداوند بعد از روزها روزه داری و عبادت بود. صفوف به هم پیوسته نماز عید سعید فطر در شهرهای مختلف استان گیلان و خواندن نماز زیبای عاشقی و چشمان گریان برخی از نمازگزاران همه و همه حکایت از صیقل دادن روح و جان در ماه رحمت الهی است.

ماهی که دلخوشی بندگان خدا استغاثه و شب بیداری در شب‌های قدر برای بخشیده شدن و رقم زدن تقدیری جدید برای خود بود و امروز در ایستگاه پایانی بسیاری از آنها با دل‌های پاک از هر غباری و با چهره‌های بشاش، خود را برای شروع فصلی جدید در زندگی آماده می‌کنند. گویی همه منتظر همین ماه بودند که خود را از نو ساخته و تولدی دوباره را در عید سعید فطر جشن بگیرند. خیابان کناری مصلای امام خمینی (ره) در بلوار مدرس شهر رشت امسال نیز میعادگاه روزه داران بود. فرقی نمی‌کرد که آشنا باشی یا بیگانه در این روز همه خود را برادر و خواهر، دوست و آشنا و فامیل هم می‌دانند و فرارسیدن عید بندگی را به یکدیگر تبریک گفته و شیرینی و شکلات و به هم تعارف می‌کردند.

نباید اجازه دهیم دوباره غبار و غفلت و گناه بر دل و جانمان بنشیند

احمد عباسی یکی از نمازگزاران رشتی با خواندن این بیت شعر «صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت» به خبرنگار مهر می‌گوید: خوش به سعادت کسانی که از این فرصت یک‌ماهه برای تولدی دوباره استفاده کردند.

وی با بیان اینکه امروز بعد از یک‌ماه بندگی احساس می‌کنم که دوباره از مادر متولد شده‌ام، می‌افزاید: کاش روزمرگی‌های زندگی سبب نشود که این حس تغییر کند در طول سال تا ماه مبارک رمضان بعدی همین حس سبک‌بالی همراه همه ما باشد و اجازه ندهیم دوباره غبار گناه و غفلت بر لوح دل و جانمان بنشیند.

عباسی با اشاره به اینکه این ماه سبب نزدیکی همه به معبود یکتا شده بود، ادامه می‌دهد: باید ارتباط خود با خداوند را حفظ کنیم زیرا تنها اوست که در همه حال به فکر ما بوده و در سختی‌ها و مشکلات کمک حال ما است.

حس خوش قبولی در امتحان پایانی

در صومعه سرا نیز همانند سال‌های گذشته خیابان امام خمینی (ره) شاهد حضور گسترده نمازگزاران بود. همچنین نماز عید فطر در بسیاری از مساجد و ۲۴ بقعه متبرکه این شهرستان برپا شد.

نمازگزار جوان صومعه سرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار می‌کند: بعد از یک ماه بندگی و عبادت حضور در نماز عید فطر به من حال خوشی دارد حسی که قابل وصف نیست.

سمیه صبوری که روزه اولی است با بیان اینکه از اینکه امسال موفق شدم برای اولین بار به تکلیفم در ماه مبارک رمضان عمل کنم بسیار خوشحالم، می‌افزاید: احساس بزرگی می‌کنم.

سمیه حضور در نماز عید سعید فطر را مرحله پایانی یک ماه عبادت و بندگی عنوان و می‌گوید: اینکه بعد از یک ماه تلاش و کوشش برای نزدیکی به خدا و طلب بخشش کردن در مرحله پایانی نیز قبولی بگیریم حال بسیار خوشی دارد.

حضور اتباع آذربایجانی در نماز عید سعید فطر آستارا

آیین نماز عید سعید فطر در شهرستان مرزی بندر آستارا به دلیل پیش بینی استقبال نمازگزاران، در روبروی مسجد آبروان و در اصلی ترین نقطه شهر و با حضور مردم مرزنشین آستارا و همچنین اتباع مسلمان جمهوری آذربایجان برگزار شد و مردم دیندار این شهرستان بلافاصله پس از برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر بر اساس یک رسم دیرین در مساجد محلات مختلف، به دیدار خانواده هایی که یکی از منسوبین خود را در فاصله عید نوروز تا عید فطر از دست داده اند، رفتند.

بر اساس رسم موجود در آستارا، پس از برگزاری این مراسم که به آن عید سیاه (قره بایرام) گفته می شود، امکان برگزاری رسومی مانند ازدواج و دیگر جشن های خانوادگی بوجود می آید. اهالی آستارا همچنین در روز عید فطر با رفتن به مزار درگذشتگان خود و خواندن فاتحه و دعا به آنها نیز ادای احترام می کنند.

روز عید فطر در آستارا برای دخترانی که در آستانه رفتن به خانه بخت هستند، روز جشن محسوب می شود. ارسال هدیه از سوی نامزدها به همسرانشان یکی دیگر از رسم هایی است که امروز در آستارا اجرا می شود. معمولاً پای ثابت این هدایا تعدادی کلوچه سنتی است که تنها برای عید فطر پخته می شود. زنان کدبانوی آستارایی این کلوچه ها را با سلیقه و روش های مختلف می پزند و با قرار دادن حلوا و دیگر شیرینی ها در میان آنها، بر حلاوتشان می افزایند.

عید فطر در آستارا همچنین فرصتی مناسب برای برگزاری مراسم هایی مانند خواستگاری است و برای اهالی بسیار خوش یمن محسوب می شود.

در سایر شهرهای استان گیلان نیز مساجد، خیابان‌ها و بقاع متبرکه صبح امروز شاهد حضور پرشور نمازگزاران برای برپایی نماز عاشقی و حضور گسترده روزه داران بعد از یک ماه بندگی بود.