موسيقي غرب وامدار موسيقي ايران است

"علي بوستان " نوازنده سازهاي مضرابي ، در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: زماني كه "يويوما" ي ژاپني با "كيهان كلهر" همنوازي مي كند، در اذهان اين موفقيت براي "كلهر" اتفاق افتاده است، با اينكه خود "يويو ما" آن را موفقيتي بزرگ براي خود مي داند.

وي درباره علت عدم پرورش خوانندگان جوان در موسيقي سنتي ادامه داد: اين قضيه از نظر من بايد از ديدگاه تحليلي بررسي شود. ما چه در موسيقي و چه در كارهاي ديگر مان ياد نگرفته ايم كه گروهي كار كنيم. اما ديگر وقت ان فرا رسيده است كه از زاويه كاربرد كار گروهي به موضوع خوانندگي سنتي سلو در ايران نگاه كنيم. بوستان ادامه داد: اين نوع موسيقي پايه اش بر اساس بداهه خواني و بداهه نوازي است و آواز آن طبيعتا آواز سختي است و نياز به كار بيشتري دارد. در زمينه آوازگروهي موسيقي سنتي هم بايد بگويم كه اين كاررا "حسين عليزاده" با گروه هم آوايان انجام داده است و به خوبي هم از پس آن بر آمده است. اين كار كار آساني نيست ، چون بدون استفاده از هارموني هاي غربي و كنترپوان هاي غربي ، انجام شده است. اينكه بتوان روي خطوط متفاوت صداهاي موسيقي ايراني را نوشت و افرادي آنها را به صورت هارمونيكا بخوانند، تجربه اي تازه در موسيقي ايراني است .

"بوستان" ادامه داد: موسيقي آوازي ايران متكي به فرد است و در وا قع مي شود به عنوان تكخواني از آن ياد كرد. موسيقي كرالي هم كه در ايران وجود دارد، تغيير شكل يافته موسيقي كرال غربي است كه از دوران "وزيري" استفاده شده است. اين نوع از موسيقي ها كاملا به موسيقي غرب متكي هستند.

وي در ادامه اصلي ترين عامل كمبود خوانندگان موسيقي سنتي را سختي اجراي آن دانست و خاطر نشان كرد: اجراي فواصل ربع پرده بسيار مشكل است. همچنين تبحر در دانستن رديف و كار آنسامبل آن نيز آسان نيست . از سويي موسيقي ايران كلا در برزخي قرار دارد كه هنوز واقعيت آن به طور دقيق آشكار نيست. در مورد آواز سنتي نيز به همين شكل است. عده اي در مدت خاصي روي آن پافشاري كردند و انگيزه آن هم مهيا و البته متفاوت از الان بود. در حال حاضر هم فقط تجربه ها هستند كه به كمك ما مي آيند و آنها مشخص خواهند كرد كه بعدا چه اتفاقي مي افتد.

اين نوازنده افزود: هيچكس در اين ميان مقصر نيست و علت اين امر نه به موسيقي و نه به موسيقيدان برمي گردد. بلكه شرايط كلي موسيقي در جهان و قدرت موسيقي پاپ در مملكت ما از اصلي ترين دلايل اين اتفاق است. متاسفانه از آنجايي كه در ايران جايگاه انواع موسيقي ها مشخص نيست با آمدن يك نوع جديد از موسيقي، انواع ديگر آن زير سوال مي رود. اين يك پارادوكس فرهنگي است. هرچند كوتاهي هايي هم در زمينه موسيقي سنتي بوده است كه متاسفانه به طرز تفكر ها بر مي گردد.

وي گفت: متاسفانه خواننده هايي كه استعدادهاي بالقوه اي را در زمينه موسيقي سنتي داشتند و پرچم مي توانست به دست آنها باشد به موسيقي پاپ رو آوردند.

بوستان در پايان ضمن اميدواري به ظهور استعدادهاي جوان در عرصه آوازافزود: من خوش بين هستم و تا آنجايي هم كه خبر دارم ، جوانان بيكار ننشسته اند. زماني كه "حسين عليزاده" براي انتخاب اعضاي گروهش از بيش از 400 نفر امتحان گرفت ، بيش از 50 نفر در اين امتحان پذيرفته شدند و واقعا هيچكدام از ما انتظار اين آمار را نداشتيم . پس اوضاع خيلي هم نامناسب نيست!