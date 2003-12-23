ايران در ايجاد خط توليد گاز به پتروشيمي مزيت نسبي دارد

مسئول سايت اينترنتي تهران - اكونوميست در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه مزيت نسبي ايران توليد محصولات پتروشيمي با استفاده از منابع گاز است ، 98 درصد سرمايه هايي كه درصنعت نفت كشور انجام خواهد گرفت در بخش گاز و پتروشيمي است.

محمد حسين اديب اضافه كرد: از سال 78 تا 80 درمجموع سه ميليارد و 600 ميليون دلار در صنعت پتروشيمي و معادل همين ميزان در بخش هاي صنعتي ايران سرمايه گذاري شده است.

وي اضافه كرد: آشكار است كساني كه مي گويند استراتژي توسعه صنعتي ايران روشن نيست به اين نكته توجه لازم ندارند چرا كه 50 درصد سرمايه گذاري تحقق يافته در سه سال يادشده در صنعت پتروشيمي بوده است كه اين آمار نشان مي دهد مزيت نسبي ايران در خط توليد گاز به پتروشيمي است.

وي تصريح كرد: در اوايل سال جاري زنگنه وزير نفت از نهايي شدن امضاي 15 ميليارد دلار قرارداد بيع متقابل وانواع ديگر قراردادها براي جذب سرمايه هاي خارجي در بخش گاز، نفت و پتروشيمي خبر داد اين درحاليست كه پس از اخطار آژانس بين المللي به ايران امضاي اين قرارداد به تعويق افتاد كه اميد است ايران در كوتاه مدت بتواند اين ميزان سرمايه گذاري خارجي را براي توسعه ميادين نفت، گاز و پتروشيمي جذب كند.

اين استاد دانشگاه افزود: در اين راستا دوهفته قبل قرارداد يك ميليارد و700 ميليون دلاري براي توسعه ميادين گاز بين ايران و آلمان امضا شد.

مسئول سايت اينترنتي تهران - اكونوميست با اشاره به مشكلات پيش آمده براي عراق و ناتواني اين كشور در افزايش سهم خود در بازاهاي نفت جهان و همچنين مشكلات سياسي كه عربستان با آن روبرو است و موجب كاهش تدريجي نقش اين كشور درتنظيم بازار شده است تصريح كرد: اين مسائل باعث شده است سرمايه هاي نفتي به سمت ايران هدايت شوند.

