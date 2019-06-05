ظرفیت مکان های گردشگری یاسوج تکمیل شد/آمادگی روستاهای هدف گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از وضعیت مکان های گردشگری شهر یاسوج، افزود: با توجه به آغاز تعطیلات عید فطر و حضور گردشگران در مرکز استان، ظرفیت مکان های گردشگری شهر یاسوج در مناطقی مانند آبشار یاسوج تکمیل شده است.

باقری با بیان اینکه اقدامات لازم برای ساماندهی حضور مسافران و مدیریت خدمات سفر در جلسات پیش از آغاز تعطیلات انجام شده است، اظهار کرد: گردشگران می توانند از ظرفیت مناطق بوم گردی و روستاهای هدف گردشگری استفاده کنند.

باقری خاطرنشان کرد: روستاهایی مانند کریک و کاکان ظرفیت مناسبی برای گردشگری محسوب می شوند و آمادگی میزبانی از گردشگران را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان از برپایی نمایشگاه صنایع دستی در منطقه چشمه سلام کاکان خبر داد و گفت: این برنامه تا ۱۷ خرداد ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بازدید از وضعیت خدمات دهی در مناطق گردشگری نیز هدفگذاری شده است، اظهار کرد: با حضور دستگاه های متولی، بازدید هایی از مناطق مختلف انجام می شود.