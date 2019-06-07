۲ هکتار از مراتع شاه جهان در آتش سوخت/حریق مهار شد

امین رضا مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش رخ داده در شاه جهان مهار شد، اظهار کرد: این آتش سوزی بر اثر بی احتیاطی در روشن کردن آتش توسط عده‌ای از مردم، رخ داد و سبب از بین رفتن پوشش گیاهی در دو هکتار از منطقه شاه جهان شد.

مرآتی افزود: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی در مراتع شاه جهان، اکیپ‌های منابع طبیعی و هلال احمر به محل اعزام و با کمک اهالی بومی آتش مهار شد.

وی تصریح کرد: اکیپ‌های منابع طبیعی و هلال احمر تا ظهر امروز جمعه در کوه شاه جهان به حالت آماده باش قرار دارند.

فرماندار شیروان بیان کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و پوشش گیاهی مناسب در مراتع و بالا رفتن دمای هوا خطر آتش سوزی در مراتع به شدت افزایش یافته، بنابراین کوچک‌ترین آتش می‌تواند منجر به حریق مراتع شود.

مرآتی تاکید کرد: مردم هشدارها را جدی و از روشن کردن آتش در مراتع و اطراف روستاها خودداری کنند.