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۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳

فرماندار شیروان:

۲ هکتار از مراتع شاه جهان در آتش سوخت/حریق مهار شد

۲ هکتار از مراتع شاه جهان در آتش سوخت/حریق مهار شد

شیروان_ فرماندار شیروان گفت: دو هکتار از مراتع شاه جهان بر اثر آتش سوزی از بین رفت.

امین رضا مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش رخ داده در شاه جهان مهار شد، اظهار کرد: این آتش سوزی بر اثر بی احتیاطی در روشن کردن آتش توسط عده‌ای از مردم، رخ داد و سبب از بین رفتن پوشش گیاهی در دو هکتار از منطقه شاه جهان شد.

مرآتی افزود: به محض اطلاع از وقوع آتش سوزی در مراتع شاه جهان، اکیپ‌های منابع طبیعی و هلال احمر به محل اعزام و با کمک اهالی بومی آتش مهار شد.

وی تصریح کرد: اکیپ‌های منابع طبیعی و هلال احمر تا ظهر امروز جمعه در کوه شاه جهان به حالت آماده باش قرار دارند.

فرماندار شیروان بیان کرد: با توجه به بارندگی‌های اخیر و پوشش گیاهی مناسب در مراتع و بالا رفتن دمای هوا خطر آتش سوزی در مراتع به شدت افزایش یافته، بنابراین کوچک‌ترین آتش می‌تواند منجر به حریق مراتع شود.

مرآتی تاکید کرد: مردم هشدارها را جدی و از روشن کردن آتش در مراتع و اطراف روستاها خودداری کنند.

کد مطلب 4634300

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