علیرضا لطفی به عنوان پنجمی بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصاف مدعیان گروه Aدسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان صبح امروز جمعه در کشور فیجی برگزار شد که علیرضا لطفی ملی پوش کشورمان با رکورد ۱۴۸ یک ضرب، ۱۹۱ دوضرب و مجموع ۳۳۹ کیلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

نفرات برتر دسته ۱۰۹ کیلوگرم به شرح زیر مشخص شدند:

۱- اکبر ژورائف از ازبکستان با رکورد ۱۸۲ یک ضرب، ۲۱۶ دوضرب و مجموع ۳۹۸ کیلوگرم (۳ مدال طلا)

۲- سانگون هوانگ از کره جنوبی با رکورد ۱۷۴ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموع ۳۸۴ کیلوگرم (۲ مدال نقره دوضرب و مجموع)

۳- دنیل واگایتسیف از روسیه با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۰۶ دوضرب و مجموع ۳۸۱ کیلوگرم (نقره یک ضرب و ۲ مدال برنز دوضرب و مجموع)