جوانان هلال احمر زنجان به 22 هزار مسافر نوروزی خدمات رسانی کردند

فاطمه جمشیدی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان به خبرنگار مهر گفت: تعداد 242 نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان زنجان با استقرار در 12 پایگاه نوروزی در مناطق مختلف استان به ارائه خدمات ویژه نوروزی پرداختند.

وی اضافه کرد: در همین راستا با اجرای طرح ویژه راهنمایی نوروزی که از 25 اسفندماه سال گذشته تا امروز در حال اجراست تعداد 15 هزار برگ بروشور، پازلهای جمعیت ، CD و کاست های سازمان جوانان ، نقشه راه ها و شهرهای استان و همچنین معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری و صنایع دستی بین مسافران نوروزی توزیع شده است.

به گفته جمشیدی، 6 شهرستان زنجان با حضور 86 نفر از خواهران و 156 نفر از برادران جوانان هلال احمر در این طرح شرکت دارند.