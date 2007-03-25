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۵ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

جوانان هلال احمر زنجان به 22 هزار مسافر نوروزی خدمات رسانی کردند

معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان در راستای اجرای طرح ویژه راهنمایی نوروزی 22 هزار و 620 مسافر نوروزی را راهنمایی کردند.

فاطمه جمشیدی معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان به خبرنگار مهر گفت: تعداد 242 نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان زنجان با استقرار در 12 پایگاه نوروزی در مناطق مختلف استان به ارائه خدمات ویژه نوروزی پرداختند. 

وی اضافه کرد: در همین راستا با اجرای طرح ویژه راهنمایی نوروزی که از 25 اسفندماه سال گذشته تا امروز در حال اجراست تعداد 15 هزار برگ بروشور، پازلهای جمعیت ، CD و کاست های سازمان جوانان ، نقشه راه ها و شهرهای استان و همچنین معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری و صنایع دستی بین مسافران نوروزی توزیع شده است. 

به گفته جمشیدی، 6 شهرستان زنجان با حضور 86 نفر از خواهران و 156 نفر از برادران جوانان هلال احمر در این طرح شرکت دارند.

کد مطلب 463435

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