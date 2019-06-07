حملات گسترده ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه حماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه موفق شدند حملات گسترده ای را علیه مواضع تروریستها در حومه حماه انجام دهند.

بر اساس این گزارش، در عملیات ارتش سوریه در حومه شمالی و شمال غربی حماه، ۱۴ تروریست به هلاکت رسیدند.

یگان‌های ارتش سوریه، ضربات محکمی به مقرهای تروریست‌های جبهه النصره و خطوط کمک رسانی به آنها در حومه جنوبی ادلب و حومه شمالی حماه وارد کردند، این ضربات در پاسخ به تجاوزات مستمر تروریست‌ها و نقض مکرر توافق منطقه کاهش تنش صورت گرفت.

گروه‌های تروریستی برای جبران خسارت‌ها و تلفات میدانی خود به برخی مواضع در حومه شمالی حماه حمله کردند که نیروهای ارتش به مقابله با آنها برخاستند و وارد درگیری‌های شدیدی با آنها شدند که در نتیجه آن، تلفات و خسارت‌های سنگینی به تروریست‌ها وارد کردند.