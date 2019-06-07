آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور به روزرسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز محدوده‌های سپا صد، تونل شماره ۱، کهرود تا پلیس راه لاریجان سنگین و در محدوده‌های لاریجان، شنگلده، گزنک، آب اسک، سه راهی لاسم و منظریه نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان است.

وی درباره وضعیت ترافیکی در محور کرج چالوس نیز اظهار کرد: بر اساس گزارش‌ها ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کرج - چالوس در محدوده‌های پل دزبن، هزارچم، پل زنگوله، دهانه شمالی تونل کندوان، پیچ سرهنگ و تونل‌های شماره ۷و۵ سنگین و طول محور نیمه سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در ادامه از ترافیک سنگین و نیمه سنگین در محورهای قزوین رشت و فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور قزوین - رشت در محدوده‌های سه راهی سنگر و پل رودبار سنگین و در محدوده‌های منجیل و لوشان نیمه‌سنگین و طول محور پرحجم و روان و ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور فیروزکوه در محدوده‌های ورودی شهرهای زیرآب، سوادکوه و تونل شیرگاه نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان گزارش شده است.

رحمانی در پایان اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین به کرج از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیز نیمه‌سنگین است.