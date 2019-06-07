بازدید ۲۰ هزار گردشگر از موزه های مازندران

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تعطیلات عید سعید فطر ٢٠ هزار گردشگر از موزه‌های استان بازدید کردند.

وی با اشاره به پیام معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از آمادگی کامل ٢٢ دستگاه اجرایی خدمت‌رسان در حوزه سفر و تلاش ستادهای اجرایی خدمات سفر استان خبرداد و افزود: قریب به ٢٠ هزار گردشگر از موزه‌ها، پایگاه‌ها و سایت موزه‌های استان بازدید کردند.

وی با اشاره به استقبال خوب گردشگران از پایگاه میراث جهانی باغ عباس آباد بهشهر، گفت: ۴ موزه شهر رامسر تنها در روز ١۶ خرداد، پذیرای بیش از ١٠ هزار گردشگر بودند.

فرزانه از استقبال گردشگران از خانه موزه نیما یوشیج در شهرستان نور خبرداد و افزود: برنامه‌هایی برای معرفی بیشتر خانه نیما و بافت تاریخی روستای یوش در دستور کار این اداره کل قرار دارد.