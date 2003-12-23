كشتي گيران ليگ برتر كشور به كمك كشتي گيرمصدوم تهراني مي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" درآمد حاصل ازبليت فروشي ديدارحساس دوتيم هما وپاس درهفته پنجم ليگ برتركشتي آزاد كه روز پنجشنبه هفته جاري (4 ديماه) درسالن شهداي هفتم تيرتهران برگزارمي شود، به اكبرقلي زاده، كشتي گيرمصدوم تهراني تعلق خواهد گرفت.

قلي زاده درهنگام تمرينات كشتي ازناحيه كمر وستون فقرات دچارآسيب ديدگي شده است وباگذشت بيش از160 روزازوقوع حادثه براي وي هنوزهيچ اقدام جدي ازسوي مسوولان سازمان تربيت بدني، فدراسيون پزشكي ورزشي وفدراسيون كشتي درجهت بهبودي صورت نگرفته است.

درحاليكه درآمد فدراسيون پزشكي ورزشي ازمحل بيمه ورزشكاران بيش ازيك ميليارد تومان درسال است، امااين كشتي گيرجوان تهراني حتي نتوانسته دردستگاه عريض وطويل فدراسيون پزشكي، ورزشي جايي براي فيزيوتراپي پيدا كند.

بهرحال درآمد ديدارحساس دوتيم كشتي هما وپاس براي معالجه به اين كشتي گيرتعلق خواهد گرفت تاشايد اين جوان ورزشكارازبند مصدوميت شديد خود رهايي پيدا كند، امااين سئوال همواره مطرح است كه چرا پس ازگذشت بيش از5 ماه ازمصدوميت اين كشتي گير اقدام جدي ازسوي مسئولان براي بهبودي وي صورت نگرفته است؟ آيااگريك كشتي گيرشاخص وملي پوش نيزبه چنين وضعيتي دچارمي شد مسوولان به اين سادگي ازكناراوگذشته وفقط به وعده ووعيد اكتفا مي كردند؟ مسوولان دوتيم هما وپاس اظهاراميدواري كرده اند تابااختصاص درآمد بليت فروشي ديداراين دوتيم سهمي دردرمان اين كشتي گيرباشند.

مسوولان تيم كشتي هما همچنين اعلام كرده اند كه خود نيزبه صورت مستقل به اين كشتي گيرجوان تهراني كمك خواهند كرد.