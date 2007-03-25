ایران هرگز به دنبال تسلیحات هسته ای نخواهد رفت / ایران حسن نیت خود را نشان داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد خاتمی همچنین خواستار حل و فصل موضوع هسته ای ایران با استفاده از گفتگو شد.

خاتمی که برای شرکت در کنفرانس "هند امروز" به دهلی نو سفر کرده در یک کنفرانس خبری گفت : ایران بر تعهداتش مبنی بر عدم توسعه تسلیحات هسته ای تاکید می کند و همیشه آماده ارائه تضمین های عینی در این حوزه است.

وی با حساس توصیف کردن اوضاع خاورمیانه خاطر نشان کرد: این منطقه با مشکلات فراوانی همچون عراق، فلسطین و بسیاری دیگر از مسائل رو به روست و نیاز به یک بحران دیگر در این منطقه نیست.

وی در پاسخ به این ادعاها که ایران دارای ذخایر نفت و گاز عظیم است، بنابراین توجیهی برای دستیابی به انرژی هسته ای ندارد تصریح کرد: ما دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستیم، اما این ذخایر برای مدتی طولانی دوام نخواهد داشت. بسیاری از کشورها در جهان سوختهای فسیلی را به عنوان یک سوخت مضر می دانند و در پی جایگزین کردن آن هستند.

خاتمی که روز پنجشنبه( دوم فروردین) سفر خود را به هند آغاز کرده و اواخر روز گذشته با مانموهان سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد، تاکید نمود : انرژی هسته ای قابل دسترس ترین شکل انرژی است و ما باید از انرژی باد و خورشیدی نیز در این زمینه برای رفع نیازهای خود استفاده کنیم.

وی همچنین در نشستی با حضور روشنفکران و سیاستمدارانی همچون مانموهان سینگ نخست وزیر هند، بی ‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان و "فرانسیس فوکویاما" اندیشمند آمریکایی و نظرپرداز "پایان جهان و برخورد تمدنها" با صلح آمیز توصیف کردن برنامه هسته ای ایران گفت : نیازی به ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و بدون تهدید و استفاده از زور و با استفاده از شیوه های صلح آمیز نیز می توان موضوع را حل کرد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در اعمال فشار تحریم‌های بیشتر علیه ایران تاکید کرد: رویکرد ایالات متحده یک جانبه است و چنین روندی می تواند اوضاع را وخیم ترکند.

وی گفت: ما خواهان سلاح هسته‌ ای نیستیم؛ ایران آماده مذاکره است و در این زمینه تنها حسن نیت لازم است نه پیش شرط.

خاتمی در پاسخ به سؤالی در این باره ‌که آیا تهران و اسلام آباد همکاریهایی در زمینه هسته ای خواهد داشت یا خیر، تاکید کرد: ما با هیچ کشوری درباره‌ موضوع هسته‌ ای همکاری نداریم؛ ایران به هیچ کشوری کمک نمی‌کند تا برای دیگر کشورهای جهان به عنوان تهدید قلمداد شوند.