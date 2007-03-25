  1. بین الملل
  2. سایر
۵ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

حجت الاسلام خاتمی :

ایران هرگز به دنبال تسلیحات هسته ای نخواهد رفت / ایران حسن نیت خود را نشان داده است

ایران هرگز به دنبال تسلیحات هسته ای نخواهد رفت / ایران حسن نیت خود را نشان داده است

رئیس جمهور سابق ایران در دیدار از هند با صلح آمیز خواندن برنامه هسته ای کشورش تاکید کرد که تهران هرگز در مسیر دستیابی به سلاحهای هسته ای حرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد خاتمی همچنین خواستار حل و فصل موضوع هسته ای ایران با استفاده از گفتگو شد.

خاتمی که برای شرکت در کنفرانس "هند امروز" به دهلی نو سفر کرده در یک کنفرانس خبری گفت : ایران بر تعهداتش مبنی بر عدم توسعه تسلیحات هسته ای تاکید می کند و همیشه آماده ارائه تضمین های عینی در این حوزه است.

وی با حساس توصیف کردن اوضاع خاورمیانه خاطر نشان کرد: این منطقه با مشکلات فراوانی همچون عراق، فلسطین و بسیاری دیگر از مسائل رو به روست  و نیاز به یک بحران دیگر در این منطقه نیست. 

وی در پاسخ به این ادعاها که ایران دارای ذخایر نفت و گاز عظیم است، بنابراین توجیهی برای دستیابی به انرژی هسته ای ندارد تصریح کرد: ما دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستیم، اما این ذخایر برای مدتی طولانی دوام نخواهد داشت. بسیاری از کشورها در جهان سوختهای فسیلی را به عنوان یک سوخت مضر می دانند و در پی جایگزین کردن آن هستند.

خاتمی که روز پنجشنبه( دوم فروردین) سفر خود را به هند آغاز کرده و اواخر روز گذشته با مانموهان سینگ نخست وزیر هند دیدار کرد، تاکید نمود : انرژی هسته ای قابل دسترس ترین شکل انرژی است و ما باید از انرژی باد و خورشیدی نیز در این زمینه برای رفع نیازهای خود استفاده کنیم.

وی همچنین در نشستی با حضور روشنفکران و سیاستمدارانی همچون مانموهان سینگ نخست وزیر هند، بی ‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان و "فرانسیس فوکویاما" اندیشمند آمریکایی و نظرپرداز "پایان جهان و برخورد تمدنها" با صلح آمیز توصیف کردن برنامه هسته ای ایران گفت : نیازی به ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و بدون تهدید و استفاده از زور و با استفاده از شیوه های صلح آمیز نیز می توان موضوع را حل کرد.

وی با اشاره به نقش آمریکا در اعمال فشار تحریم‌های بیشتر علیه ایران تاکید کرد: رویکرد ایالات متحده یک جانبه است و چنین روندی می تواند اوضاع را وخیم ترکند.

وی گفت: ما خواهان سلاح هسته‌ ای نیستیم؛ ایران آماده مذاکره است و در این زمینه تنها حسن نیت لازم است نه پیش شرط.

خاتمی در پاسخ به سؤالی در این باره ‌که آیا تهران و اسلام آباد همکاریهایی در زمینه هسته ای خواهد داشت یا خیر، تاکید کرد: ما با هیچ کشوری درباره‌ موضوع هسته‌ ای همکاری نداریم؛ ایران به هیچ کشوری کمک نمی‌کند تا برای دیگر کشورهای جهان به عنوان تهدید قلمداد شوند.

کد مطلب 463447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها