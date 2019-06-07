به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی جیرانی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه دامغان به میزبانی مصلای بزرگ این شهر، ضمن بیان اینکه اسلام با انباشته شدن و راکد شدن سرمایه مخالف است، ابراز داشت: سرمایه نباید راکد باشد و می‌بایست درراه تولید و کمک به اقتصاد کشور به کار گرفته شود.

وی بابیان اینکه نباید با گذاشتن پول در بانک تنها به دنبال سود آن بود این سرمایه باید وارد بازار تولیدشده و از آن استفاده بهینه شود، افزود: اقتصاد کشور به کار گرفتن سرمایه رونق می‌گیرد و از این راه می‌توانیم شاهد شکوفا شدن وضعیت اقتصاد کشور شویم.

لزوم حفظ برکات ماه مبارک رمضان

امام‌جمعه موقت دامغان ضمن بیان اینکه با توجه به نام‌گذاری سال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به‌عنوان سال رونق تولید، فعال بودن اقتصاد جامعه به رونق تولید بستگی دارد، ابراز داشت: باید این موضوع موردتوجه قرار گیرد زیرا یکی از شرایط تولید استقلال تولید است و باید سرمایه‌گذاران به میدان آمده و از رونق تولید و بخش خصوصی حمایت شود.

جیرانی با اشاره به اینکه وظیفه مردم رعایت مصرف است، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف باید تجدیدنظر شود و الگوی اسلامی موردتوجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه حضور گسترده مردم در مساجد و شب‌های قدر از برکات ماه رمضان بود که باید این آثار و برکات حفظ شود، افزود: تلاوت قرآن مجید از دیگر برکات ماه رمضان محسوب می‌شود که این عمل نیک در این ماه به‌خوبی برگزار شد و باید کوشید قرآن وارد زندگی ما شود و جامعه قرآنی داشته باشیم.

امام‌جمعه موقت دامغان به ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع‌دستی نیز اشاره و اضافه کرد: رفاه اقتصادی جامعه درگرو دو عنصر مهم و تأثیرگذار پوشش تولید و قناعت در مصرف است.