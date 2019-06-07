جنگ روانی آمریکا برای مذاکره دروغی بیش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی گودرزی در آئین عبادی سیاسی روز جمعه این شهر که با حضور آحاد مردم در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) رباط کریم برگزار شد، اظهار کرد: از نشانه‌های قبول واقع شدن نماز ما تقوا و دوری از گناه است به طوری که مهر قبولی نماز دوری از گناه است.

وی با اشاره به اینکه نماز سازنده انسان است، ابراز کرد؛ کسانی همچون شرب خرم خواران نمازشان مورد قبول واقع نمی‌شود.

ترابی گودرزی در ادامه تأکید کرد: از ویژگی‌های امام راحل ایستادگی و مقاومت است، در ادبیات بین المللی از این موضوع به عنوان دکتری مقاومت امام نام گذاری شده است که هدفش مقاومت در برابر سلطه امریکا است.

امام جمعه رباط کریم ادامه داد: رمز و راز پیروزی‌های ملت ایران، تنها مقاومت و ایستادگی ملت است و تنها دلیل دشمنی امریکا نظام سلطه هم همین ایستادگی ملت است، آنها می‌خواهند مردم ایران را زیر سلطه ببرند اما مردم تن به این ذلت نمی‌دهند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر کجا ایستادگی کردیم پیروز شده‌ایم و هر کجا عقب کشیدیم مطابق میل سلطه عمل کردیم نتیجه ان را دیده‌ایم، خاطرنشان کرد: مقاومت هزینه دارد و در پاسخ کسانی که می‌گویند باید تسلیم امریکا شویم باید گفت که هزینه تسلیم شدن بیشتر از مقاومت است نمونه‌ای از این هزینه‌های هنگفت تسلیم شدن حکومت ال سعود عربستان است که به گاو شیر ده معروف است.

خطیب جمعه رباط کریم اظهار داشت: نمونه دیگر آن حکومت پهلوی است، نمونه دیگر حکومت مصر است که یکی از قدرت‌های جهان اسلام و عرب بود اما پس از سازش به کشوری تبدیل شده که بدون توجه امریکا مردمش تلف خواهند شد.

امام جمعه رباط کریم خاطرنشان کرد: بحث عقب نشانی امریکا در مورد ایران مهم است، امریکا پس از اینکه نتوانست با تحریم‌های اقتصادی راهی را پیش ببرد به گونه اقدامات خود را نشان داد که آماده حمله نظامی به ایران است اما پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی باز هم در این مورد شکست خورد، طولی نکشید که امریکا راضی شده است که بدون هیچ شرطی پای میز معامله بنشیند اما باید بدانیم این فریب و نیرنگ است و غیر قابل اطمینان است.

وی یادآور شد: راهبرد امریکا فشار به ملت ایران است و از طرفی دیگر با مذاکره بتواند از ایران امتیاز بگیرد، تنها راه مقابله با این ترفند استفاده از اهرم‌هایی است که ما در اختیار داریم از نمونه‌های این اهرم‌های فشار بیانیه شورای امنیت ملی است.

ترابی گودرزی عنوان کرد: امروز دشمن راهی جز فریب ندارد، مقام معظم رهبری بارها فرمودند که ما نمی‌توانیم درباره مسائل ناموسی کشورمان مذاکره کنیم، باید از مقوله ایستادگی استفاده کنیم اگر دشمن باز هم جلو امد باید از سایر اهرم‌های فشار استفاده کنیم.