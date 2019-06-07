راه خروج از مشکلات اقتصادی عمل به دستورات رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های امروز نمازجمعه یزد با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) از ایشان به عنوان بزرگمردی یاد کرد که همواره در مسیر ناملایمات ایستادگی کرد و بزرگترین درس او به ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده جهان، مقاومت و بردباری بود.

وی با اشاره به اهداف و آرمان‌های والای امام خمینی (ره) در طول دوران مبارزات انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب عنوان کرد: دشمن اهداف و آرمان‌های امام راحل را شناسایی کرده بود و می‌دانست اگر امام در این مسیر قدم بردارد، دشمن تمام منافع خود را از دست می‌دهد بنابراین در مقابل امام ایستاد و تلاش کرد مانع پیروزی انقلاب شود.

ناصری خاطرنشان کرد: آگاهی دشمن از تبعات پیروزی انقلاب و تحقق اهداف و آرمان‌های امام سبب شد اما در طول دوران مبارزات خود با سختی‌های بسیاری مواجه شود اما ایشان حتی تا آخرین روز حیات خود به فکر نظام و انقلاب بود.

امام جمعه یزد با اشاره به روز رحلت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ عنوان کرد: این روز یکی از تلخ‌ترین روزهای تقویم انقلاب و خاطرات ملت ایران است و تاریخ مراسمی به این عظمت و شکوه به خود ندیده بود

ناصری با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بعد از رحلت امام بیان کرد: این انتخاب نیز یکی از بهترین و شایسته‌ترین انتخاب‌ها بود و شاهدیم که ایشان نیز در طول سه دهه، سکان انقلاب را به درستی هدایت کرده‌اند و در مسیرهای سخت و ناهموار همواره با تدبیر و آینده‌نگری و شجاعت تصمیم‌گیری کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی خاطرات تلخی که در دوره‌های مختلف علیه نظام اسلامی ایران رخ داد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این سختی‌ها و مخاطرات، با تصمیم‌های هوشمندانه در مقابل دشمن ایستاد و اجازه نداد انقلاب از مسیر خود خارج شود.

امام جمعه یزد با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات کشور ما، مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب برای رفع مشکلات فعلی راهکارهای موثری پیشنهاد کرده‌اند که در صورت اجرای صحیح، کشور از این مشکلات خارج خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما امروز در کشور با مشکلات اقتصادی مواجهیم اما باید دانست که در این مسیر هیچ بن بستی وجود ندارد و با امکاناتی که در کشور داریم می‌توانیم به شرایط مناسب خود بازگردیم.

ناصری تصریح کرد: توجه جدی به بیانات رهبر معظم انقلاب و تلاش برای اجرای منویات ایشان در مسیر خروج از مشکلات اقتصادی، نظارت جدی و مستمر بر بازار، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و برخورد قاطعانه با متخلفان به ویژه دانه درشت‌ها از مهمترین مواردی است که می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی نجات دهد.