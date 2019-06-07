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۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۷

امام جمعه یزد:

راه خروج از مشکلات اقتصادی عمل به دستورات رهبری است

راه خروج از مشکلات اقتصادی عمل به دستورات رهبری است

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: مسئولان باید برای خروج کشور از مشکلات اقتصادی راهکارهای پیشنهادی مقام معظم رهبری را اجرایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های امروز نمازجمعه یزد با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) از ایشان به عنوان بزرگمردی یاد کرد که همواره در مسیر ناملایمات ایستادگی کرد و بزرگترین درس او به ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده جهان، مقاومت و بردباری بود.

وی با اشاره به اهداف و آرمان‌های والای امام خمینی (ره) در طول دوران مبارزات انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب عنوان کرد: دشمن اهداف و آرمان‌های امام راحل را شناسایی کرده بود و می‌دانست اگر امام در این مسیر قدم بردارد، دشمن تمام منافع خود را از دست می‌دهد بنابراین در مقابل امام ایستاد و تلاش کرد مانع پیروزی انقلاب شود.

ناصری خاطرنشان کرد: آگاهی دشمن از تبعات پیروزی انقلاب و تحقق اهداف و آرمان‌های امام سبب شد اما در طول دوران مبارزات خود با سختی‌های بسیاری مواجه شود اما ایشان حتی تا آخرین روز حیات خود به فکر نظام و انقلاب بود.

امام جمعه یزد با اشاره به روز رحلت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ عنوان کرد: این روز یکی از تلخ‌ترین روزهای تقویم انقلاب و خاطرات ملت ایران است و تاریخ مراسمی به این عظمت و شکوه به خود ندیده بود

ناصری با اشاره به انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بعد از رحلت امام بیان کرد: این انتخاب نیز یکی از بهترین و شایسته‌ترین انتخاب‌ها بود و شاهدیم که ایشان نیز در طول سه دهه، سکان انقلاب را به درستی هدایت کرده‌اند و در مسیرهای سخت و ناهموار همواره با تدبیر و آینده‌نگری و شجاعت تصمیم‌گیری کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی خاطرات تلخی که در دوره‌های مختلف علیه نظام اسلامی ایران رخ داد، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در این سختی‌ها و مخاطرات، با تصمیم‌های هوشمندانه در مقابل دشمن ایستاد و اجازه نداد انقلاب از مسیر خود خارج شود.

امام جمعه یزد با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات کشور ما، مسائل اقتصادی است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب برای رفع مشکلات فعلی راهکارهای موثری پیشنهاد کرده‌اند که در صورت اجرای صحیح، کشور از این مشکلات خارج خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما امروز در کشور با مشکلات اقتصادی مواجهیم اما باید دانست که در این مسیر هیچ بن بستی وجود ندارد و با امکاناتی که در کشور داریم می‌توانیم به شرایط مناسب خود بازگردیم.

ناصری تصریح کرد: توجه جدی به بیانات رهبر معظم انقلاب و تلاش برای اجرای منویات ایشان در مسیر خروج از مشکلات اقتصادی، نظارت جدی و مستمر بر بازار، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و برخورد قاطعانه با متخلفان به ویژه دانه درشت‌ها از مهمترین مواردی است که می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی نجات دهد.

کد مطلب 4634532

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